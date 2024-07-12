Honor MagicPad 2 предлагает покупателям интересные характеристики и стильный дизайн по доступным ценам.

Honor представила свой новый планшет MagicPad 2, который обещает стать одним из самых мощных и функциональных устройств в своём классе. С улучшенным экраном, производительностью и звуком, а также возможностью замены полноценного компьютера, MagicPad 2 приглашает пользователей переосмыслить свои ожидания от планшетов.

Honor MagicPad 2 оснащён 12,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц, пиковой яркостью до 1600 нит и частотой ШИМ в 4320 Гц. Производитель заявил, что этот дисплей превосходит по качеству экраны последнего поколения iPad Pro, которые также используют OLED-матрицу. Такое сочетание характеристик обеспечивает яркую и сочную картинку, плавную прокрутку и комфортное восприятие контента даже при ярком освещении.

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Производительность обеспечивает процессор Snapdragon 8s Gen 3 в паре с до 16 ГБ оперативной памяти. Объем накопителя варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ, что позволяет хранить большое количество данных и приложений. Большой аккумулятор ёмкостью 10 050 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд устройства и не прерывать работу.

Внутри металлического корпуса толщиной 5,8 мм и весом 555 граммов разместились восемь динамиков, которые обеспечивают богатый и чистый звук. Планшет также получил сертификацию IMAX за качество звука, что подтверждает его превосходные аудиовозможности.

При подключении клавиатуры гаджет превращается в ноутбук, что делает его идеальным инструментом для работы, учёбы и развлечений.

Приобрести новинку можно в следующих конфигурациях памяти:

- 8 + 256 ГБ - $413 (36 000 рублей);

- 12 + 256 ГБ - $455 (39 000 рублей);

- 16 + 512 ГБ - $510 (44 000рублей);

- 16 ГБ + 1 ТБ - $579 (50 000 рублей).