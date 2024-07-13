Edifier STAX SPIRIT S10 это беспроводные наушники с магнитной планарной технологией для высокого качество звучания.

Edifier представила свои новые беспроводные наушники STAX SPIRIT S10, которые обещают превзойти ожидания любителей качественного звука. Эти наушники отличаются использованием магнитной планарной технологии, что обеспечивает чистое, детальное и просто удивительное звучание.

STAX SPIRIT S10 оснащены планарным блоком диаметром 12 мм, который использует запатентованную технологию проводки EqualMass. Плоская диафрагма толщиной около 10 микрометров обеспечивает широкий звуковой диапазон, эффективное преобразование энергии и быстрый отклик, что делает звучание чистым, детальным и реалистичным.

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STAX SPIRIT S10 оснащены чипом второго поколения Qualcomm QCC5181, который обеспечивает улучшенное качество звука, звонков и шумоподавления по сравнению с предшественником. Наушники поддерживают подключение Bluetooth 5.4 и адаптивное активное шумоподавление, что позволяет наслаждаться музыкой в тишине и спокойствии, не отвлекаясь на внешние шумы.

STAX SPIRIT S10 имеют сертификацию Hi-Res Gold Lable и поддерживают кодеки высокой чёткости, включая LDAC, LHDC 5.0, aptX Adaptive и формат до 96 кГц @ 24 бит. Это обеспечивает максимально возможное качество звука для любой музыки.

В наушниках есть три микрофона, и они поддерживают звонки Qualcomm aptX Voice. Они имеют встроенный механизм эхоподавления и шумоподавления (ECNS), что обеспечивает чистый и чёткий звук при разговорах.

Edifier STAX SPIRIT S10 совместимы с мобильным приложением Edifier Connect, которое позволяет настраивать различные параметры наушников, включая переключение звуковых эффектов эквалайзера, поиск наушников и настройку функции сжатия.

STAX SPIRIT S10 оснащены игровым режимом с задержкой около 0,089 секунды, что делает их идеальными для игр и просмотра видео. Наушники также поддерживают быструю зарядку и могут работать от одной зарядки до 28 часов.