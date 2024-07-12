Новые утечки раскрывают характеристики камеры и цены на все модели.

Google готовится к релизу своей новой серии смартфонов Pixel 9, официальная премьера которой запланирована на 13 августа 2024 года, на два месяца раньше обычного графика. В этом году технологический гигант расширяет свою линейку, добавляя четыре модели, включая новый Pixel 9 Pro XL и Pixel 9 Pro Fold. Однако подробности о Pixel 9 Pro Fold остаются скудными, из-за чего его августовский дебют остаётся неопределённым.

По мере приближения даты запуска слухи о серии Pixel 9 набирают обороты. Недавние утечки пролили свет на характеристики камеры Pixel 9 Pro, предлагая предварительный просмотр того, что может быть представлено.

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Основная камера Pixel 9 Pro, как ожидается, будет оснащена датчиком 12,5 МП. Однако, скорее всего, она будет именоваться как датчик 50 МП, использующий пиксельное биннинг - технологию, которая эффективно увеличивает размер пикселя для захвата больше света и повышения качества изображения.

Ожидается, что основная камера будет включать оптическую стабилизацию изображения (OIS) и электронную стабилизацию изображения (EIS), что обещает улучшенный опыт фотосъемки, особенно при съёмке в движении. Также ожидается, что камера будет поддерживать разрешение 4080×3072 пикселей, фокусное расстояние 25,4 мм, диафрагму f/1.7, горизонтальное поле зрения (FoV) 70,7 градуса и вертикальное поле зрения 56,2 градуса.

Предполагается, что Google Pixel 9 Pro будет работать на чипсете Tensor G4, который, как ожидается, обеспечит улучшенную производительность GPU, CPU и NPU. Модуль камеры может подвергнуться переработке, что намекает на потенциальную переработку дизайна устройства. Кроме того, по слухам, серия Pixel 9 Pro будет оснащена ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под дисплеем, что ещё больше модернизирует устройство.

Согласно отчёту французского издания Dealabs, серия Pixel 9 будет доступна в четырёх цветовых вариантах: Obsidian (черный), Porcelain (белый), Cosmo и Mojito.

Согласно утечке, стандартная модель Pixel 9 будет стоить €899 (85 000 рублей) за вариант с хранилищем 128 ГБ и €999 (95 000 рублей) за вариант с хранилищем 256 ГБ. Между тем, Pixel 9 Pro может стоить €1099 (104 500 рублей) за вариант с хранилищем 128 ГБ, €1199 (114 000 рублей) за вариант с хранилищем 256 ГБ и €1329 (126 000 рублей) за вариант с хранилищем 512 ГБ.

Pixel 9 Pro XL, по предположениям, будет стоить €1199 за версию с объёмом памяти 128 ГБ, €1299 за версию с объёмом памяти 256 ГБ, €1429 за версию с объёмом памяти 512 ГБ и €1689 за топовую версию с объёмом памяти 1 ТБ.

Наконец, Pixel 9 Pro Fold, преемник прошлогоднего Pixel Fold, скорее всего, будет стоить €1899 и €2029 за варианты 256 ГБ и 512 ГБ соответственно. Сообщается, что он будет доступен только в цветах Obsidian и Porcelain.