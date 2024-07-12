iQOO TWS 1i предлагают достойные характеристики по цене 1200 рублей.

iQOO представила новые беспроводные наушники TWS iQOO TWS 1i на китайском рынке, которые отличаются доступной ценой и стильным дизайном, напоминающим AirPods.

iQOO TWS 1i имеют классическую конструкцию вкладышей с силиконовыми амбушюрами и стержнем. Они оснащены защитой от пыли и воды по стандарту IP54, что делает их устойчивыми к внешним воздействиям. На ножке наушников расположены сенсорные элементы, которые позволяют управлять воспроизведением музыки, отвечать на звонки и выполнять другие действия.

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Наушники оснащены 10-миллиметровыми динамиками высокого разрешения, настроенными в лаборатории Golden Ears Acoustic. Аудиоустройство оснащено технологией стереозвука DeepX 3.0 с настраиваемыми звуковыми эффектами, которые позволяют пользователям выбирать между усиленными басами, чистым вокалом и яркими высокими частотами.

iQOO TWS 1i также оснащены функцией шумоподавления AI для повышения чёткости голоса во время проведения звонков. Они поддерживают 3D-панорамный звук для захватывающего опыта прослушивания музыки. Для игр доступен режим низкой задержки 55 мс, который минимизирует задержку звука.

iQOO TWS 1i заряжаются в кейсе с аккумулятора ёмкостью 513 мАч, который обеспечивает до 45 часов работы в режиме прослушивания музыки. Каждый наушник оснащён аккумулятором ёмкостью 49 мАч, который обеспечивает до 10 часов работы на одном заряде.

Наушники оснащены удобными функциями, такими как управление затвором камеры, поиск наушников, голосовой помощник Jovi, оповещение о звонках и трансляция информации. Они поддерживают подключение Bluetooth 5.3 и могут быть сопряжены с двумя устройствами одновременно.

iQOO TWS 1i доступны по цене 99 юаней (примерно 1200 рублей). Они предлагаются в двух цветах: Mecha White и Star Yellow.