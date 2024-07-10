Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 13 5G на индийском рынке, который призван стать преемником популярной модели Redmi 12 5G. Redmi 13 5G получил ряд значительных улучшений в сравнении со своим предшественником, включая мощный процессор, стильный дизайн и улучшенную камеру.
Redmi 13 5G отличается стильным дизайном с задней панелью из стекла, что делает его одним из первых в своём ценовом сегменте с двухсторонним стеклом.
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Спереди устройство оснащено большим 6,79-дюймовым LCD экраном с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Экран имеет отверстие для фронтальной камеры в виде островка и защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3, что делает его устойчивым к повреждениям при ежедневном использовании.
Redmi 13 5G оснащён процессором Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) SoC, который обеспечивает высокую производительность для плавного использования приложений и игр. Телефон поставляется с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD карты до 1 ТБ.
Redmi 13 5G получил улучшенную камеру, оснащённую двойной системой с 108-мегапиксельной камерой Samsung ISOCELL HM6. Основной датчик сопряжён с 2-мегапиксельной макрокамерой для съёмки мелких объектов. Фронтальная камера на 13 мегапикселей идеально подходит для селфи и видеозвонков.
Телефон оснащён мощной батареей ёмкостью 5030 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Redmi 13 5G также поддерживает сеть 5G SA/NSA, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS и порт USB Type-C. Телефон также оснащён 3,5-мм аудиоразъемом и нижним динамиком для качественного звучания.
Redmi 13 5G работает под управлением операционной системы HyperOS на базе Android 14 с обещанием двух лет обновлений ОС и четырёх лет обновлений безопасности. Телефон оснащён боковым сканером отпечатков пальцев для безопасной разблокировки и имеет защиту от воды и пыли IP53.
Приобрести смартфон можно по цене 13 999 рупий (Примерно 15 000 рублей) за модель 6 ГБ + 128 ГБ. Модель 8 ГБ + 128 ГБ обойдётся в 15 499 рупий (Примерно 17 000 рублей).
Телефон будет доступен для покупки с 12 июля в розничных магазинах Xiaomi.