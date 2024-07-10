Смартфон предлагает мощный процессор, улучшенную камеру и большой LCD экран по демократичной цене.

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 13 5G на индийском рынке, который призван стать преемником популярной модели Redmi 12 5G. Redmi 13 5G получил ряд значительных улучшений в сравнении со своим предшественником, включая мощный процессор, стильный дизайн и улучшенную камеру.

Redmi 13 5G отличается стильным дизайном с задней панелью из стекла, что делает его одним из первых в своём ценовом сегменте с двухсторонним стеклом.

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Спереди устройство оснащено большим 6,79-дюймовым LCD экраном с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Экран имеет отверстие для фронтальной камеры в виде островка и защищён стеклом Corning Gorilla Glass 3, что делает его устойчивым к повреждениям при ежедневном использовании.

Redmi 13 5G оснащён процессором Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) SoC, который обеспечивает высокую производительность для плавного использования приложений и игр. Телефон поставляется с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью microSD карты до 1 ТБ.

Redmi 13 5G получил улучшенную камеру, оснащённую двойной системой с 108-мегапиксельной камерой Samsung ISOCELL HM6. Основной датчик сопряжён с 2-мегапиксельной макрокамерой для съёмки мелких объектов. Фронтальная камера на 13 мегапикселей идеально подходит для селфи и видеозвонков.

Телефон оснащён мощной батареей ёмкостью 5030 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 33 Вт. Redmi 13 5G также поддерживает сеть 5G SA/NSA, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS и порт USB Type-C. Телефон также оснащён 3,5-мм аудиоразъемом и нижним динамиком для качественного звучания.

Redmi 13 5G работает под управлением операционной системы HyperOS на базе Android 14 с обещанием двух лет обновлений ОС и четырёх лет обновлений безопасности. Телефон оснащён боковым сканером отпечатков пальцев для безопасной разблокировки и имеет защиту от воды и пыли IP53.

Приобрести смартфон можно по цене 13 999 рупий (Примерно 15 000 рублей) за модель 6 ГБ + 128 ГБ. Модель 8 ГБ + 128 ГБ обойдётся в 15 499 рупий (Примерно 17 000 рублей).

Телефон будет доступен для покупки с 12 июля в розничных магазинах Xiaomi.