Новая Model 3 жертвует некоторой производительностью ради более низкой цены

Tesla представила новую версию Model 3 для сингапурского рынка, названную "Drive 110". Новая версия отличается от стандартной заднеприводной модели сниженной мощностью и ценой, что делает её более доступной для сингапурских потребителей.

Мощность новой модели снизили на 110 кВт по сравнению со стандартной заднеприводной моделью, что увеличивает время разгона до 100 км/ч до 8,6 секунд (в то время как стандартная модель разгоняется за 6,1 секунды). Однако новая версия предлагается по более низкой цене в 69 300 сингапурских долларов (примерно 4,5 млн рублей).

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Версия Drive 110 сохраняет такой же запас хода по WLTP в 513 км, как и стандартная модель.

Система владения автомобилем в Сингапуре требует получения Сертификата собственности (COE), который делится на два класса: Класс A (до 110 кВт) и Класс B (выше 110 кВт).

COE класса A значительно дешевле, что делает новую версию с его COE класса A более доступным вариантом для сингапурских потребителей.

Пока неясно, будет ли Tesla Model 3 Drive 110 доступна на мировом рынке, поскольку она разработана специально для сингапурского рынка и учитывает уникальную систему владения автомобилем в этой стране.