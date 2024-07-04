Snapdragon X Elite и X Plus от Qualcomm обещают впечатляющее время работы от аккумулятора. Чтобы проверить это утверждение, было проведено несколько тестов.

Недавно были представлены новые ноутбуки, оснащённые процессорами Snapdragon X Elite и X Plus от Qualcomm. Эти чипы обещают впечатляющее время работы от аккумулятора. Чтобы проверить это утверждение, было проведено несколько тестов, сравнивающих ноутбуки Surface на базе Snapdragon X с новыми MacBook.

В тесте на время работы от аккумулятора и эффективность, проведённом Алексом Зискиндом на YouTube, было выяснено, что новые чипы Snapdragon действительно обеспечивают впечатляющие результаты. Тест включал в себя реалистичные задачи, такие как кодирование, прослушивание музыки и интенсивные задачи.

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В первоначальном тесте эффективности MacBook Air с чипом M2 показал самую высокую эффективность, в то время как MacBook Pro с чипами M3 и M2 Max также продемонстрировали достойный результат. Surface Laptop 7th Edition превзошёл другие ноутбуки на базе Snapdragon X Elite и X Plus, такие как ASUS Vivobook S 15, Dell XPS 13 и Galaxy Book 4 16 Edge. В автоматизированном тесте рабочего процесса Surface Laptop 7 13 (X Plus) показал самую высокую среднюю эффективность, а M3 MacBook Air 13 занял второе место. Snapdragon X Elite в Surface Laptop 7 13 занял третье место, но его производительность значительно выше, чем у Galaxy Book 4 Edge 16 и VivoBook S 15.

Это всего лишь один тест, и результаты могут отличаться в зависимости от использования и других задач. Snapdragon X Plus в других тестах превзошёл чипы M2 и M3 в Cinebench.

Новые чипы Snapdragon X от Qualcomm в ноутбуках Surface демонстрируют впечатляющее время работы от аккумулятора и эффективность, особенно в реалистичных сценариях. Они являются хорошим выбором для тех, кто ищет устройства с длительной автономностью и хорошей производительностью.