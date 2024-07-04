Honor готовится представить новый планшет MagicPad 2 с процессором Snapdragon 8s Gen 3

Honor готовится представить свой новый планшет MagicPad 2, который обещает стать не просто планшетом, а полноценной мультимедийной платформой с мощным процессором, впечатляющим дисплеем и стильным дизайном.

MagicPad 2 будет доступен в трёх цветах: классическом чёрном, элегантном белом и ярком синем. Тонкие рамки вокруг 12,3-дюймового экрана делают планшет компактным и портативным, что удобно для работы и развлечений вне дома. На задней панели находится стильный круглый модуль камеры с одной камерой и светодиодной вспышкой

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Но не только дизайн привлекает внимание. MagicPad 2 поддерживает технологию IMAX Enhanced, позволяющую наслаждаться HDR-контентом с более яркими цветами, детализированной картинкой и широкой цветовой гаммой, создавая настоящий кинематографический опыт просмотра. Отсутствие металлических точек контакта на устройстве намекает на беспроводное подключение клавиатуры по Bluetooth, что добавляет удобства для работы и учёбы.

MagicPad 2 оснащён 12,3-дюймовой OLED панелью с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц и сверхвысокой частотой затемнения для защиты глаз. Это гарантирует чёткое изображение, плавную анимацию и комфортный просмотр даже в течение длительного времени. Сердцем устройства является чипсет Snapdragon 8s Gen 3, который обеспечивает высокую производительность и плавную работу в самых требовательных приложениях и играх.

Топовая версия MagicPad 2 будет оснащена 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти, что позволит хранить огромное количество файлов, устанавливать требовательные приложения и свободно работать с любыми задачами.

Пока что компания не раскрыла подробную информацию о камерах, аккумуляторе и возможностях зарядки MagicPad 2. Однако, учитывая уровень характеристик и особенности дизайна, можно ожидать от Honor продуманных и современных решений в этих областях.