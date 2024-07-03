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Zerox852
Китайская космическая компания Oriental Space успешно провела испытание своей ракеты Gravity-1
Gravity-1 — это первая в мире полностью твердотопливная сборная ракета-носитель среднего размера.

Китайская космическая компания Oriental Space успешно провела критическое испытание своей ракеты Gravity-1, которое включало транспортивку ракеты в вертикальном положении по морю на расстояние более 1700 километров. Это испытание подтвердило способность ракеты выдерживать суровые морские условия и продемонстрировало эффективность мер безопасности при транспортировке на большие расстояния.

Испытание проводилось с целью проверить способность ракеты Gravity-1 выдерживать суровые морские условия, включая волны, ветер и солёность воды.

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В ходе испытания были успешно решены логистические проблемы, связанные с транспортировкой ракеты на большие расстояния, включая сборку, погрузку-разгрузку, транспортировку, разборку и высадку.

В ходе испытания было успешно проведено отделение и прикрепление сборки крышки спутника на портовой остановке. Это позволит сделать процедуры стыковки на стартовых площадках более удобными и эффективными.

Успешное испытание открывает путь для модели Oriental Space «front shop and back factory», которая предполагает создание нового Центра сборки, интеграции и тестирования. Это позволит компании увеличить производство и сократить время вывода на орбиту своих ракет.

Gravity-1 — это первая в мире полностью твердотопливная сборная ракета-носитель среднего размера. Она предназначена для быстрого реагирования и крупномасштабного развёртывания малых и средних спутников на низкой околоземной орбите.

Ракета предлагает гибкую конфигурацию с основной ступенью, ускорителями и переключаемыми вариантами работы двигателей для разных полезных нагрузок.успешное испытание ракеты Gravity-1 в морских условиях подтверждает компетентность компании Oriental Space в области космических технологий. Это открывает путь для развития новой модели, которая позволит увеличить скорость и эффективность космических запусков.

#китай #китай в космосе #китай и космос #gravity-1 #oriental space
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