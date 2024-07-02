Nubia RedMagic 9S Pro удивляет своим мощным процессором, быстрой зарядкой 165 Вт и усовершенствованной системой охлаждения ICE 3.5.

Nubia готовится к выпуску своего нового игрового флагмана RedMagic 9S Pro, который должен появиться в Китае 3 июля. Телефон будет оснащён улучшенной версией процессора Snapdragon 8 Gen 3, которая обещает высокую производительность и плавную картинку в играх.

RedMagic 9S Pro будет оснащён "ведущей версией" Snapdragon 8 Gen 3, которая является разогнанным вариантом стандартного чипсета. Это обеспечит высокую общую производительность и плавную работу в требовательных играх.

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Смартфон также будет оснащён усовершенствованной системой охлаждения ICE 3.5, которая призвана снизить температуру процессора до 25C и температуру корпуса до 19,5C. Благодаря активному охлаждению с помощью вентилятора, Nubia сможет обеспечить стабильную работу телефона даже при высоких нагрузках.

Nubia RedMagic 9S Pro будет представлен в четырёх вариантах дизайна, два из которых имеют прозрачную заднюю панель с видимыми внутренними компонентами.

RedMagic 9S Pro будет комплектоваться аккумулятором ёмкостью 6500 мАч, который, по утверждению Nubia, может обеспечить два дня работы от одной зарядки. Телефон также будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 165 Вт, которая позволит быстро зарядить аккумулятор с 0% до 100%.

Информация о цене и доступности за пределами Китая пока не доступна.