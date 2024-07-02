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Zerox852
Tesla представила систему самоочистки своих автономных роботакси Cybercab
Система самоочистки салона это ещё один шаг к созданию удобного и безопасного сервиса роботакси.

Компания Tesla продолжает развивать свой проект автономных роботакси Cybercab, раскрывая всё новые детали о будущем сервисе. В дополнение к описанию работы парка такси, Tesla теперь демонстрирует свой подход к поддержанию чистоты и гигиены в беспилотных автомобилях.

Tesla запатентовала систему самоочистки салона транспортных средств, которая использует несколько подходов для очистки и дезинфекции беспилотных автомобилей.

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Система основана на использовании датчиков для определения температуры, влажности, наличия патогенов и других параметров окружающей среды. На основе этой информации система автоматически выбирает соответствующие процедуры санитарии, используя различные методы: отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха, УФ-освещение, парогенераторы и т. д.

Система также может адаптироваться к внешним условиям, истории использования транспортного средства и другим факторам, чтобы обеспечить оптимальную чистоту в любое время. Автоматическая система очистки позволяет устранить необходимость в ручной уборке между поездками, что делает обслуживание роботакси более эффективным и рентабельным.

Кроме того, она гарантирует более высокий уровень гигиены и чистоты для каждого клиента. Tesla планирует владеть и управлять платформой Cybercab, получая долю от каждой поездки.

В парк Cybercab будут входить как автономные роботакси, так и автомобили Tesla с функцией помощи водителю FSD, которые могут быть «одолжены» парку на любой срок.

#tesla #cybercab
Источник: notebookcheck.net
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