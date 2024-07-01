Объем импорта алмазов из России за январь-май достиг $657,3 млн, что в 18 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Гонконг за первые пять месяцев 2024 года значительно увеличил импорт Российских алмазов. Согласно данным гонконгского статбюро, объем импорта алмазов из России за январь-май достиг $657,3 млн, что в 18 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Благодаря резкому росту импорта, Россия стала третьим крупнейшим поставщиком алмазов в Гонконг, уступив лишь Индии и Израилю.

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Доля России в общем объёме импорта алмазов в Гонконг составила 12%, в то время как годом ранее она была менее 1%.

Лидером по поставкам алмазов в Гонконг является Индия, доля которой составляет $2,9 млрд. На втором месте находится Израиль с поставками на $716,6 млн. В пятёрку основных экспортёров алмазов в Гонконг также входят ЮАР ($372 млн) и Бельгия ($325,2 млн).

Вероятнее всего, рост импорта алмазов из России в Гонконг обусловлен переориентацией российских алмазных компаний на новые рынки в условиях санкций. Гонконг является важным центром торговли алмазами, что делает его привлекательным рынком для российских экспортёров.

Значительное увеличение импорта алмазов из России в Гонконг свидетельствует о том, что российские алмазные компании находят способы продвигать свою продукцию на новые рынки, что способствует росту их влияния в этом сегменте.