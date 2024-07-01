Гонконг за первые пять месяцев 2024 года значительно увеличил импорт Российских алмазов. Согласно данным гонконгского статбюро, объем импорта алмазов из России за январь-май достиг $657,3 млн, что в 18 раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Благодаря резкому росту импорта, Россия стала третьим крупнейшим поставщиком алмазов в Гонконг, уступив лишь Индии и Израилю.
реклама
Доля России в общем объёме импорта алмазов в Гонконг составила 12%, в то время как годом ранее она была менее 1%.
Лидером по поставкам алмазов в Гонконг является Индия, доля которой составляет $2,9 млрд. На втором месте находится Израиль с поставками на $716,6 млн. В пятёрку основных экспортёров алмазов в Гонконг также входят ЮАР ($372 млн) и Бельгия ($325,2 млн).
Вероятнее всего, рост импорта алмазов из России в Гонконг обусловлен переориентацией российских алмазных компаний на новые рынки в условиях санкций. Гонконг является важным центром торговли алмазами, что делает его привлекательным рынком для российских экспортёров.
Значительное увеличение импорта алмазов из России в Гонконг свидетельствует о том, что российские алмазные компании находят способы продвигать свою продукцию на новые рынки, что способствует росту их влияния в этом сегменте.