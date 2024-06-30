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Zerox852
Infinix представила новый ноутбук ZeroBook Ultra с процессорами Intel Core Ultra 5/7/9
Infinix ZeroBook Ultra сочетает мощный процессор, большой объем памяти и FHD-дисплей по доступной цене от 61 000 рублей.

Компания Infinix представила свой новый ноутбук ZeroBook Ultra на индийском рынке, который обещает стать идеальным компаньоном для работы, развлечений и творчества. ZeroBook Ultra отличается ультратонким дизайном, мощной начинкой и интеграцией искусственного интеллекта, что делает его уникальным предложением в своём сегменте.

ZeroBook Ultra имеет ультратонкий полностью металлический корпус толщиной всего 16,9 мм. Ноутбук оснащён 15,6-дюймовым FHD-дисплеем с яркостью 400 нит и 100% цветовой гаммой sRGB, что обеспечивает яркую и детализированную картинку.

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ZeroBook Ultra работает на процессорах Intel Core Ultra 5/7/9, что обеспечивает высокую производительность для различных задач, включая многозадачность, обработку графики и запуска игр. Новинка поддерживает до 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ SSD-накопителя с двумя слотами для SSD. Встроенная видеокарта Intel Arc Graphics обеспечивает плавный игровой процесс со скоростью 60 кадров в секунду при разрешении 1080p, что в два раза быстрее и эффективнее, чем Intel Iris Xe Graphics. Выделенный нейронный процессор (NPU) повышает производительность 3D-графики и функций искусственного интеллекта.

Для обеспечения оптимальной температуры ZeroBook Ultra оснащён системой охлаждения ICE Storm 2.0 с двумя 65-мм вентиляторами и 79 лопастями.

ZeroBook Ultra предлагает AI BeautyCam Enhancement для отслеживания лица и размытия фона во время видеозвонков и студийный звук профессионального уровня с четырьмя динамиками. Устройство оснащено широким набором портов, включая Wi-Fi 6/6E, слот SD, аудиоразъем 3,5 мм, USB 3.0 и Type-C порты и порт HDMI 1.4. ZeroBook Ultra поставляется на операционной системе Windows 11 с поддержкой Copilot.

Infinix ZeroBook Ultra будет доступен на Flipkart с 10 июля в трёх вариантах: Ultra 5 за 59 990 рупий (61 000 рублей), Ultra 7 за 69 990 рупий (72 000 рублей) и Ultra 9 за 84 990 рупий (87 000 рублей).

#ноутбук #ноутбук 2024 #infinix #intel core ultra 5/7/9 #zerobook ultra
Источник: gizmochina.com
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