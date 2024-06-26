Keychron V8 Max Эргономичная механическая клавиатура с раскладкой Alice и широкими возможностями настройки.

Компания Keychron представила новую механическую клавиатуру V8 Max с эргономичной раскладкой Alice, которая обещает повысить комфорт при наборе текста. Клавиатура доступна в Китае в магазине Tmall Keychron по цене 529 юаней (примерно 7 500 рублей).

V8 Max оснащена раскладкой Alice, которая располагает клавиши под углом, что делает комфортной для длительных сеансов набора текста. Такая раскладка обеспечивает естественное положение рук при наборе текста и снижает напряжение в запястьях.

реклама

V8 Max предлагает три режима подключения: беспроводное соединение 2,4G, Bluetooth и проводное USB-соединение, что позволяет подключаться к различным устройствам без ограничений. Клавиатура совместима как с Windows, так и с Mac, что делает её универсальным инструментом для любого пользователя.

V8 Max оснащена розетками переключателей с возможностью горячей замены, что позволяет пользователям легко настраивать клавиши набора текста, устанавливая любые механические переключатели без пайки.

В клавиатуре установлены смазанные на заводе переключатели Jupiter от Gateron, обеспечивающие плавный и комфортный набор текста.

Клавиатура оснащена двойными колпачками клавиш OSA PBT, известными своей долговечностью и устойчивостью к износу.

V8 Max поддерживает функцию предотвращения коллизий всех клавиш, что гарантирует точную регистрацию нажатий даже при быстром наборе текста.

Keychron предлагает собственные веб-драйверы и совместимость с программным обеспечением QMK/VIA с открытым исходным кодом, что позволяет пользователям программировать макросы и настраивать раскладку клавиатуры в соответствии со своими предпочтениями.