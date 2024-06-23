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Zerox852
Acer выпустила новый проектор AW620p с яркостью 5000 ANSI-люмен
Благодаря цельностеклянному объективу с высокой яркостью Acer AW620p передает четкую картинку даже в хорошо освещенных помещениях.

Acer выпустила на китайском рынке новый проектор AW620p, предлагающий впечатляющие характеристики по доступной цене. Он идеально подходит для преподавателей и всех, кому нужен надёжный и яркий проектор для использования в хорошо освещённых помещениях.

Оснащённый цельностеклянным объективом, AW620p обеспечивает яркость 5000 ANSI-люмен, гарантируя чёткое изображение даже при ярком освещении.

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Технология Acer LumiSense автоматически регулирует яркость и насыщенность цвета в зависимости от окружающего освещения, оптимизируя качество изображения без ручной настройки. 

Контрастность 20 000:1 обеспечивает глубокий чёрный цвет, а разрешение WXGA (1280×800) с возможностью масштабирования до WUXGA (1920×1200) гарантирует чёткость текста и изображений.

AW620p оснащён технологиями Acer ColorBoost3D и ColorSafe II, которые обеспечивают точную и стабильную цветопередачу, делая презентации живыми и реалистичными.

Функция Bluelight Shield снижает излучение синего света, уменьшая нагрузку на глаза во время длительных сеансов просмотра.

Проектор предлагает разнообразные возможности подключения, включая два порта HDMI 1.4b, аналоговый видеовход RGB/компонентный, композитный видеовход и мини-разъём 3,5 мм для подключения к различным источникам.

Порт постоянного тока с выходом 5 В/1 А позволяет питать совместимые устройства через USB.

Встроенный динамик мощностью 3 Вт обеспечивает достойный звук, а для более качественного звучания можно подключить внешнюю акустику.

Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений (±40 градусов) и коррекция крепления к потолку упрощают установку и настройку проектора.

AW620p имеет компактные размеры (313 x 240 x 113,7 мм) и лёгкий вес (2,8 кг), что делает его портативным и простым в транспортировке.

Низкий уровень шума (27 дБА в режиме ECO) не отвлекает во время просмотра презентаций.

Acer AW620p уже доступен для покупки по цене 7199 юаней (примерно 85 000 рублей).

Acer AW620p — привлекательный выбор для тех, кто ищет мощный, функциональный и простой в использовании проектор. Яркое изображение, точная цветопередача, широкие возможности подключения и продуманный дизайн делают его отличным инструментом для презентаций, обучения и развлечений.

#acer #проектор #aw620p
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