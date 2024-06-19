Рыночная капитализация Nvidia достигла колоссальных $3,335 трлн, что превысило $3,317 трлн у Microsoft и $3,286 трлн у Apple.

Nvidia (NVDA) впервые заняла первое место в рейтинге самых дорогих компаний мира по рыночной капитализации, опередив Microsoft и Apple. Этот впечатляющий рост обусловлен доминированием Nvidia в сфере оборудования для искусственного интеллекта, которое привело к невероятному росту цены акций компании в текущем году.

Рыночная капитализация Nvidia достигла колоссальных $3,335 трлн, что превысило $3,317 трлн у Microsoft и $3,286 трлн у Apple. Цена акций Nvidia выросла почти втрое в текущем году, отражая огромный спрос на её процессоры искусственного интеллекта, известные как GPU. Nvidia стала самой торгуемой компанией на Уолл-стрит, с ежедневным оборотом в $50 миллиардов.

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Всплеск цены акций Nvidia стал отражением широко распространённого оптимизма инвесторов в отношении будущего технологий искусственного интеллекта. GPU Nvidia считаются наиболее эффективными для обучения и запуска моделей ИИ, что делает их незаменимыми для разработчиков и исследователей в этой сфере.

Некоторые аналитики предупреждают, что оптимизм в отношении ИИ может охладиться, если появятся признаки замедления расходов на технологии искусственного интеллекта. Также есть опасения о том, что конкуренция на рынке GPU для ИИ может усилиться в будущем.

Доминирование Nvidia на рынке оборудования для искусственного интеллекта делает её одной из самых ценных компаний в мире. Однако рост цены акций Nvidia также связан с огромным оптимизмом в отношении ИИ, который может охладиться в будущем. Несмотря на это, Nvidia остаётся одной из самых перспективных компаний в технологическом секторе.