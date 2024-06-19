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Zerox852
Vivo готовится представить новый бюджетный смартфон Y58 5G с процессором Snapdragon 4 Gen 2
Vivo Y58 5G обещает стать достойным конкурентом в сегменте бюджетных смартфонов.

Vivo готовится представить в Индии новый бюджетный смартфон - Vivo Y58 5G. Дебют устройства запланирован на 20 июля, и уже известны многие его характеристики и предполагаемая цена.

Vivo Y58 5G будет оснащаться большим 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ и максимальной частотой обновления 120 Гц. Это обеспечит яркое и плавное изображение, что особенно важно для просмотра видео и игр. Пиковая яркость экрана составит 1024 нит, что позволит комфортно использовать смартфон даже при ярком солнечном свете.

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Под капотом Vivo Y58 5G расположился процессор Snapdragon 4 Gen 2, который обеспечит плавную работу и отзывчивость устройства. Смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, что хватит для хранения всех необходимых приложений и файлов. Дополнительно можно расширить оперативную память на 8 ГБ с помощью виртуальной памяти, а встроенную память - до 1 ТБ с помощью слота для карт microSD.

Vivo Y58 5G получит основной модуль камеры на 50 МП, что позволит делать качественные фотографии и видео. На задней панели также будет дополнительная камера на 2 МП. На передней панели расположилась фронтальная камера с разрешением 8 МП которая обеспечит качественные селфи и видеозвонки.

Vivo Y58 5G получит большой аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью до 44 Вт.

Vivo Y58 5G будет оснащён двумя динамиками для качественного звучания. Смартфон также получит защиту от воды и пыли по стандарту IP64, что обеспечит безопасность устройства при незначительных воздействиях влаги и пыли. Боковой сканер отпечатков пальцев обеспечит быструю и безопасную разблокировку устройства. Смартфон будет относительно тонким (7,99 мм) и лёгким (199 грамм).

Предполагаемая цена Vivo Y58 5G с 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ памяти составит 19 499 рупий (примерно 20 000 рублей). Также была утечка информации о максимальной розничной цене - 23 999 рупий (примерно 24 500 рублей), что может свидетельствовать о наличии модификаций с большим объёмом памяти.

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Смартфон Vivo Y58 5G получит Snapdragon 4 Gen 2 с массивным аккумулятором ёмкостью 6000 мАч
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