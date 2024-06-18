Xiaomi Robot Vacuum S20 предлагает высокую мощность всасывания, удобное управление и множество функций в стильном дизайне.

Xiaomi представила Robot Vacuum S20, новую модель робота-пылесоса, которая обещает сделать уборку дома проще и эффективнее. S20 отличается умной навигацией и простым управлением, что делает его отличным помощником в уборке.

S20 обеспечивает мощность всасывания до 5000 Па, что позволяет эффективно убирать различные типы грязи и мусора. Он оснащён тремя режимами мощности для удовлетворения различных потребностей в уборке. S20 имеет центральную роликовую щётку для уборки и боковую щётку для эффективной очистки краёв и углов стен. Он также оснащён большим пылесборником ёмкостью 400 мл и резервуаром для воды ёмкостью 270 мл, благодаря чему робот пылесос не требует частого опорожнения и заполнения баков.

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Робот-пылесос использует лазерную навигационную систему LDS, которая позволяет ему точно отображать зоны уборки и двигаться по организованным траекториям. Встроенные датчики помогают объезжать препятствия и перемещаться вокруг мебели и других предметов.

S20 можно управлять через приложение Mi Home или Xiaomi Home в которых можно устанавливать настройки уборки, планировать сеансы и отслеживать ход работы. Функция голосового управления через Amazon Alexa или Google Assistant делает управление ещё более удобным.

S20 имеет компактные размеры его ширина составляет 325 мм. Новинка оснащается аккумулятором ёмкостью 3200 мАч, что позволяет ему убирать в течение длительного времени. S20 автоматически возвращается на док-станцию для зарядки, когда ему необходимо подзарядиться, что делает его всегда готовым к работе.

Xiaomi ещё не раскрыла конкретную дату запуска и цену на Robot Vacuum S20. Однако ожидается, что он будет иметь конкурентоспособную цену, сравнимую с ценой его предшественников.