Marshall Minor IV предлагают покупателям фирменный звук и стильный дизайн.

Marshall расширяет свой ассортимент TWS-наушников представив новую модель Minor IV, которая сочетает в себе фирменный дизайн компании с современными функциями. Эти наушники отличаются фирменным звуком Marshall и обещают превосходное качество связи, но к сожалению, лишены функции шумоподавления (ANC).

Marshall Minor IV это внутриканальные беспроводные наушники с силиконовыми насадками, которые обеспечивают надёжную посадку и комфорт при прослушивании. Наушники имеют характерную для Marshall кожаную текстуру и рифлёные ножки, что придаёт им премиальный вид. Minor IV защищены от влаги по стандарту IPX4, что защищает их от брызг и пота во время тренировок или прогулок. Управление воспроизведением музыки осуществляется с помощью удобных сенсорных элементов на ножках наушников.

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Marshall Minor IV оснащены 12-миллиметровыми динамическими динамиками, которые обеспечивают фирменный звук Marshall с глубокими басами и чистым звучанием высоких частот. Наушники также акустически настроены для профессионально сбалансированного звука и обеспечивают превосходное качество связи без посторонних шумов. Minor IV поддерживают аудио Bluetooth LE, что обеспечивает высокое качество звука благодаря новейшим технологиям. Bluetooth Multipoint позволяет подключаться к нескольким устройствам одновременно.

Minor IV обеспечивают 7 часов прослушивания музыки без зарядного кейса и до 30 часов с ним. Наушники поддерживают беспроводную зарядку и имеют порт USB-C для проводной зарядки.

Marshall Minor IV можно приобрести за 11 999 рупий (примерно 12 700 рублей) и доступны для заказа на официальном сайте бренда.