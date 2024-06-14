Acer Go AI предлагает отличное сочетание мощности и стиля по цене 59 000 рублей.

Acer представила новую серию тонких и лёгких ноутбуков Go AI, оснащенных мощными процессорами AMD Ryzen. Go AI доступен в вариантах с 14-дюймовым и 16-дюймовым дисплеем и обещает предоставить пользователям плавную и эффективную работу в стильном корпусе.

Go AI оснащён процессором AMD Ryzen 7 8845H, который обеспечивает высокую производительность для любых задач, от работы с приложениями до запуска игр. В сочетании с 16 ГБ двухканальной памяти LPDDR5 6400 и твердотельным накопителем PCIe Gen 4 ёмкостью 1 ТБ, ноутбук обеспечивает быструю загрузку и плавную работу всех приложений.

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Дисплей новинки обеспечивает разрешение WUXGA (1920×1200), 100% расширенную цветовую гамму sRGB и функцию регулировки яркости постоянного тока для комфортного просмотра. Соотношение экрана к корпусу (89%) максимально увеличивает площадь экрана, а поворот крышки ноутбука на 180 градусов обеспечивает удобство использования.

Корпус ноутбука имеет прочную двустороннюю металлическую конструкцию A/D, которая обеспечивает прочности и лёгкость. 14-дюймовый Go AI весит 1,4 кг, а 16-дюймовая модель — 1,7 кг, что делает оба варианта довольно лёгкими и портативными. Обе модели имеют толщину 17,9 мм.

Новинка питается от аккумулятора ёмкостью 58 Втч, который обеспечивает время автономной работы до 12 часов. Аккумулятор поддерживает быструю зарядку типа C на основе нитрида галия мощностью до 100 Вт.

Go AI имеет два полнофункциональных порта Type-C, два порта USB-A, порт HDMI 2.0, порт проводной сети RJ45, устройство чтения карт памяти microSD и поддержку беспроводных сетей Wi-Fi 6.

Приобрести ноутбук можно по цене 3999 юаней (приблизительно 59 000 рублей).