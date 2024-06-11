В преддверии запуска смартфона Realme GT 6 стали известны его характеристики.

Realme готовится выпустить на мировой рынок свой новый флагманский смартфон Realme GT 6. Перед официальным запуском бренд подтвердил ряд ключевых характеристик и особенностей устройства, которые обещают предоставить пользователям непревзойдённую производительность и удобство использования.

Realme GT 6 будет оснащён самым современным процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 SoC. Благодаря высокопроизводительному процессору устройство набрало более 1,65 миллиона баллов в тесте AnTuTu, что подтверждает его флагманский статус. Чипсет также работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0, что обеспечивает быструю загрузку и отзывчивость системы.

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Чтобы обеспечить стабильную работу процессора при высокой нагрузке, Realme GT 6 оснащён самой большой в мире двойной системой охлаждения VC площадью 10 014 кв. мм. Это позволит устройству эффективно отводить тепло и предотвращать перегрев даже при интенсивном использовании.

Realme GT 6 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, который обеспечит достаточно времени автономной работы в течение дня. Однако самая интересная особенность - это поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Благодаря этой технологии пользователь сможет зарядить устройство до 50 процентов всего за 10 минут и до 100 процентов за 28 минут.

Realme GT 6 получит дизайн, похожий на ранее представленный Realme GT 6T. Однако на задней панели будет использоваться более качественное стекло, а не пластик, как у GT 6T. Это придаст устройству премиальный вид и тактильную приятность.

Официальный запуск Realme GT 6 запланирован на 20 июня 2024 года.