Недавно часы появились в листинге на Amazon, что позволило узнать о цене, размерах и некоторых ключевых характеристиках устройства.

Samsung готовится представить новые умные часы Galaxy Watch FE, и утечки продолжают раскрывать детали о них. Недавно часы появились в листинге на Amazon, что позволило узнать о цене, размерах и некоторых ключевых характеристиках.

Согласно листингу Amazon, Galaxy Watch FE будут доступны по цене 199 евро, что соответствует примерно 19 000 рублей. Это подтверждает, что часы будут относиться к среднебюджетному сегменту рынка.

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Galaxy Watch FE будут доступны в размере 40 мм и в трёх цветах: чёрном, серебристом и розовом золоте. Дизайн часов в основном позаимствован у Galaxy Watch 4, выпущенных три года назад.

В листинге Amazon указаны размеры часов (40 x 10 x 39 мм) и вес (26,6 г), но подробности о характеристиках ограничены. Однако благодаря предыдущим утечкам есть более подробная информацию о часах.

Смарт-часы получат 1,2-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением 396 x 396 пикселей, двухъядерный процессор Exynos W920 с тактовой частотой 1,18 ГГц. Новинка будет работать под управлением операционной системы Wear OS 4. По заверениям производителя батарея емкостью 247 мАч обеспечивает до 30 часов автономной работы.

Официальная дата выпуска Galaxy Watch FE пока не известна. Ожидается, что они будут представлены на мероприятии Samsung Unpacked 10 июля, вместе с Galaxy Watch 7 и Ultra. Но некоторые источники утверждают, что Galaxy Watch FE выйдет 24 июня.

Galaxy Watch FE представляют собой интересный вариант для тех, кто ищет доступные умные часы с привлекательным дизайном и функциональностью. Остаётся ждать официального анонса Samsung, чтобы узнать более подробную информацию и подтвердить дату релиза.