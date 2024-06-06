Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zerox852
В сети появились характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch 7
Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch 7 получат новые 3-нм процессоры и увеличение встроенной памяти до 32 Гб.

Новые утечки о новых умных часах Samsung Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra представляют интересную информацию о характеристиках и дизайне этих устройств.

Согласно утечкам, Galaxy Watch 7 будет доступен в двух размерах: 40 мм и 44 мм, как и его предшественник Galaxy Watch 6. Цветовая палитра будет включать зелёный и кремовый цвета.

реклама

Samsung повышает прочность Galaxy Watch 7 с помощью корпуса Armor Aluminium 2 и дисплея из сапфирового стекла, что обеспечивает устойчивость к повреждениям и царапинам. Пиковая яркость дисплея достигает 2000 нит, что делает его хорошо читаемым даже при ярком солнечном свете.

Однако показатели водонепроницаемости и пылезащиты остаются на уровне 5ATM и IP68, как и у Galaxy Watch 6. Ёмкость батареи также не изменилась: 40-миллиметровая модель будет оснащена батареей ёмкостью 300 мАч, а 44-миллиметровая - 425 мАч.

Самым значительным обновлением может стать новый 3-нм процессор, который обеспечит повышенную производительность и эффективность. По слухам, ёмкость встроенной памяти увеличится до 32 ГБ, что вдвое больше по сравнению с предшественником.

Galaxy Watch Ultra будет доступен в единственном варианте диаметром 47 мм с ёмкостью батареи 590 мАч. Цветовая палитра будет включать серый, серебристый и бежевый цвета.

Watch Ultra получит титановый корпус, обеспечивающий повышенную прочность и устойчивость к повреждениям. Watch Ultra также получает повышенную водонепроницаемость до 10 ATM и соответствие военному стандарту прочности MIL-STD-810H.

Watch Ultra будет оснащён тем же процессором и ёмкостью памяти, что и стандартные Galaxy Watch 7. Однако Samsung увеличивает яркость экрана до 3000 нит. В часах также будет дополнительная кнопка быстрого доступа помимо кнопок "Домой" и "Назад", что делает управление интуитивно понятным.

#samsung #умные часы #смарт-часы #умные часы samsung #galaxy watch ultra #watch 7
+
Написать комментарий (0)
Минимальный срок поддержки iPhone 15 оказался на два года меньше моделей Samsung и Google
Опубликованы технические характеристики умных часов Samsung Galaxy Watch7 и Galaxy Watch Ultra
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
6
В ночь с 4 на 5 июня ВКС России вновь провели комбинированные удары по объектам ВСУ
2
Xiaomi улучшила производительность приложения камеры HyperOS с помощью нового обновления
2
Противодронная решетка с блоками динамической защиты спасла Т-80 от атаки ПТРК Javelin
+
В Китае введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция мощностью 6,09 млрд кВтч в год
1
Российские подразделения освободили порядка 5 квадратных километров на Угледарском направлении
+
Qualcomm не закрыла тему заказа в производство чипов компании Samsung
+
Xiaomi увеличивает жизненный цикл смартфонов с HyperOS и планирует обновлять флагманы 6 лет
+
Модер показал реалистичный Cyberpunk 2077 в 8K с трассировкой пути и лучей
3
У Apple App Store появится новый конкурент — магазин приложений Aptoide выходит на iPhone
+
Генерал США резко ответил на жалобы танкистов ВСУ о проблемах с танками Abrams
4
Thermaltake представила систему для симуляторов гонок White Racing
+
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
9
В Ивановской области строят завод по выпуску дорожно-строительной техники
+
Deepcool представила новые системы воздушного и жидкостного охлаждения на выставке Computex 2024
+
В Counter-Strike 2 продан один из самых дорогих скинов для AK-47 за $1 000 000
5
Новые наушники Sony LinkBuds планируется выпустить в 2024 году, WF-1000XM6 и WH-1000XM6 в 2025 году
+
Apollo вложит $11 млрд в строительство предприятия Intel в Ирландии
+
Ulefone Armor 25T Pro: распаковка недорогого защищённого смартфона с тепловизором и ночным зрением
+
Nvidia выпустила графические драйверы для Windows 7 и 8
3

Популярные статьи

GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
237
Очень краткий обзор игры MotoGP24
1
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
22
"Неутомимые мстители" Йемена вновь атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower
16
Как разработчики доломали llvmpipe в составе Mesa3D, или почему Open Source нежизнеспособен
126
Обзор складного смартфона Blackview Hero 10
+
На Западе назвали гегемонию США "бумажным тигром"
18
Что покажут на Summer Game Fest 2024
1
Выставка ComputeX 2024 - демонстрация всех стендов
2
10 аналогов Notcoin, которые могут повторить его успех
1

Сейчас обсуждают

Амитабх Баччан
21:30
да, смотреть на это без слёз нельзя, да и сквозь сдёзы подкатывает блевотный ком
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
21:29
я реально смотрю и противно.картинка ну просто ужас
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Амитабх Баччан
21:28
Неужели они настолько слепошарые?
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
21:28
это треш какой то реально
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Амитабх Баччан
21:28
максимум 0,5К и то с натяжкой
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
21:27
это типо 2к как я понял.епать позор
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Амитабх Баччан
21:27
Это фото твоей комнаты в общаге?
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
21:26
только дело в том что я не накидывал резкости и отключен фильтр 80 процентов четкости и регулятора резкости нет в игре на xess -так она и должна быть
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Nvidia&Intel Hater
21:26
Это 1600 на 900 или по законам жанра 1280 на 1024 ?? позор а не скрин .ток не говори что это 2к не смеши
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Tarment
21:25
Могу резкости накинуть, и будет как на твоих скринах, а то я у тебя это зерно от резкости не вижу, шум
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 4060 – почему не стоит покупать видеокарту после майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем