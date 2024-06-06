Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch 7 получат новые 3-нм процессоры и увеличение встроенной памяти до 32 Гб.

Новые утечки о новых умных часах Samsung Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra представляют интересную информацию о характеристиках и дизайне этих устройств.

Согласно утечкам, Galaxy Watch 7 будет доступен в двух размерах: 40 мм и 44 мм, как и его предшественник Galaxy Watch 6. Цветовая палитра будет включать зелёный и кремовый цвета.

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Samsung повышает прочность Galaxy Watch 7 с помощью корпуса Armor Aluminium 2 и дисплея из сапфирового стекла, что обеспечивает устойчивость к повреждениям и царапинам. Пиковая яркость дисплея достигает 2000 нит, что делает его хорошо читаемым даже при ярком солнечном свете.

Однако показатели водонепроницаемости и пылезащиты остаются на уровне 5ATM и IP68, как и у Galaxy Watch 6. Ёмкость батареи также не изменилась: 40-миллиметровая модель будет оснащена батареей ёмкостью 300 мАч, а 44-миллиметровая - 425 мАч.

Самым значительным обновлением может стать новый 3-нм процессор, который обеспечит повышенную производительность и эффективность. По слухам, ёмкость встроенной памяти увеличится до 32 ГБ, что вдвое больше по сравнению с предшественником.

Galaxy Watch Ultra будет доступен в единственном варианте диаметром 47 мм с ёмкостью батареи 590 мАч. Цветовая палитра будет включать серый, серебристый и бежевый цвета.

Watch Ultra получит титановый корпус, обеспечивающий повышенную прочность и устойчивость к повреждениям. Watch Ultra также получает повышенную водонепроницаемость до 10 ATM и соответствие военному стандарту прочности MIL-STD-810H.

Watch Ultra будет оснащён тем же процессором и ёмкостью памяти, что и стандартные Galaxy Watch 7. Однако Samsung увеличивает яркость экрана до 3000 нит. В часах также будет дополнительная кнопка быстрого доступа помимо кнопок "Домой" и "Назад", что делает управление интуитивно понятным.