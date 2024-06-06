Redmi Smart Fire TV предлагает покупателям достойные характеристики и широкий набор функций по цене 12 800 рублей.

Xiaomi представила обновлённую версию своего 32-дюймового телевизора Redmi Smart Fire TV. Новая модель 2024 года сохраняет все ключевые характеристики и функции предшественника, но доступна по более привлекательной цене.

Redmi Smart Fire TV 32 2024 оснащён 32-дюймовым дисплеем с разрешением 1366 x 768 пикселей. Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное изображение, а время отклика 6,5 мс гарантирует чёткость изображения в динамичных сценах. Технология Vivid Picture Engine добавляет реалистичности и яркости картинке.

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Телевизор отличается стильным дизайном с узкими металлическими рамками. Это придаёт ему современный и элегантный вид, который отлично впишется в любой интерьер.

Redmi Smart Fire TV 32 2024 оснащается двумя динамиками мощностью 10 Вт, что обеспечивает общую мощность звука 20 Вт. Поддержка Dolby Audio, DTS-HD и DTS Virtual: X гарантирует богатый и объёмный звук.

В основе Redmi Smart Fire TV 32 2024 лежит четырехъядерный процессор, состоящий из четырёх ядер A35 и графического процессора Mali G31 MP2. Он оснащён 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти.

Телевизор работает на операционной системе Fire OS 7, которая предоставляет доступ к более чем 12 000 приложениям, телеканалам, функциям родительского контроля и мониторинга данных. В комплекте идёт удобный пульт дистанционного управления со специальной кнопкой Alexa и горячими клавишами для быстрого доступа к популярным сервисам.

Redmi Smart Fire TV 32 2024 предлагает широкий спектр возможностей подключения, включая двухдиапазонный Wi-Fi, Miracast, AirPlay, Bluetooth 5.0, два порта USB 2.0 и порты HDMI.

Redmi Smart Fire TV 32 2024 обойдется в 11 999 рупий (примерно 12 800 рублей). Телевизор будет доступен для покупки с 11 июня на официальном сайте компании.