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Zerox852
Corsair представила новый игровой монитор XENEON 34WQHD240-C с частотой 240 Гц
XENEON 34WQHD240-C получил изогнутый 34-дюймовый дисплей с разрешением WQHD.

На выставке Computex 2024 в Тайбэе компания Corsair представила свой новый игровой монитор XENEON 34WQHD240-C.  Монитор получил изогнутый дисплей с 34-дюймовым экраном и разрешением WQHD (3440 x 1440 пикселей) что обеспечивает потрясающее качество изображения и просторное рабочее пространство для игроков.

Особое внимание стоит уделить частоте обновления в 240 Гц, что гарантирует плавное и чёткое изображение даже в самых динамичных играх. Время отклика от серого до серого (GtG) составляет всего 0,3 мс, что исключает размытие при движении и обеспечивает максимально отзывчивый игровой процесс.

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Монитор оснащён передовой панелью QD-OLED с кривизной 1800R, создающей захватывающее визуальное впечатление. Широкий цветовой охват DCI-P3 на уровне 99% обеспечивает яркие и реалистичные цвета, а высокий коэффициент контрастности 1 500 000:1 гарантирует глубокие чёрные и яркие белые тона. Пиковая яркость до 1000 нит и сертификация DisplayHDR True Black 400 делают монитор идеальным для просмотра HDR-контента.

Удобство подключения обеспечивается двумя портами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 и портом USB Type-C с возможностью обратной подачи питания мощностью 65 Вт. Встроенный USB-концентратор с четырьмя портами USB Type-A 3.1 обеспечивает дополнительные возможности подключения периферийных устройств.

Corsair даёт трёхлетнюю гарантию на монитор XENEON 34WQHD240-C с нулевым выгоранием и отсутствием дефектных пикселей, что придаёт уверенности в качестве продукта.

Монитор Corsair стал настоящим хитом выставки благодаря своим передовым техническим характеристикам и инновационным функциям, которые делают его идеальным для требовательных геймеров и профессионалов в области мультимедиа. Новый монитор XENEON 34WQHD240-C от Corsair — это не просто устройство для отображения изображения, а настоящий инструмент для погружения в захватывающие игровые миры и создания контента высокого качества.

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