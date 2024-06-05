Zotac ZONE предлагает покупателям мощный процессор и AMOLED экран по цене 72 000 рублей.

Компания Zotac представила свою новую портативную игровую приставку ZONE на Международной компьютерной выставке в Тайбэе. Ожидается, что Zotac Zone поступит в продажу в сентябре текущего года.

Zotac Zone оснащена мощным процессором AMD Ryzen 7 8840U и графическим ядром Radeon 780M. Хотя официальный TDP модели не разглашается, предполагается, что по умолчанию он составит 15 Вт, а максимальный TDP - 28 Вт. Это обеспечивает хорошую производительность для игр и других задач.

реклама

Консоль имеет 7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления изображения 120 Гц и пиковой яркостью 800 нит. Однако она не поддерживает переменную частоту обновления, что может быть проблемой при запуске некоторых игр, так как используется экран MIPI. Zotac Zone оснащена 16 ГБ памяти LPDDR5X, а слот M.2 2280 предлагает твердотельный накопитель PCIe 4.0 x4 ёмкостью не менее 512 ГБ.

Размеры Zotac Zone составляют 310 x 135 x 40 мм, что делает её довольно габаритной по сравнению с другими портативными игровыми консолями. Она также имеет относительно большие рамки вокруг экрана. Вес консоли составляет около 700 г, что делает её тяжелее, чем Steam Deck и ROG Ally X. Однако Zotac Zone предлагает более прочный корпус и более мощный процессор.

Zotac Zone работает под управлением Windows 11 Home Edition и оснащена литий-ионным аккумулятором ёмкостью 48,5 Втч. Она также поддерживает HDR и оснащена джойстиком с эффектом Холла и двухступенчатым регулируемым триггером Холла.

Предварительная цена Zotac Zone составляет около 800 долларов США (примерно 72 000 рублей).