Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 станет одним из самых мощных мобильных смартфонов в мире.

Qualcomm готовится к выпуску нового флагманского мобильного процессора Snapdragon 8 Gen 4, который обещает революцию в мире смартфонов благодаря инновационным ядрам Oryon и ошеломляющей частоте 4,2 ГГц.

Snapdragon 8 Gen 4 будет первым процессором Qualcomm, использующим специально разработанные ядра Oryon. Эти ядра обеспечивают значительное увеличение производительности по сравнению с предыдущими моделями, что создаёт серьёзную конкуренцию для Dimensity 9400 от MediaTek.

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Информатор Digital Chat Station сообщил, что лабораторный прототип Snapdragon 8 Gen 4 показал впечатляющие результаты в тестах, превзойдя предыдущие модели по одноядерной и многоядерной производительности на 35,5% и 33,9% соответственно. Ожидается, что процессор будет производиться с использованием 3-нм техпроцесса TSMC, что позволит ещё более улучшить производительность и эффективность.

Несмотря на огромные преимущества в производительности, ожидается, что смартфоны с Snapdragon 8 Gen 4 будут стоить дороже из-за увеличения стоимости производства с использованием 3-нм техпроцесса TSMC.

По слухам, Xiaomi 15 станет первым смартфоном, который получит новый процессор Snapdragon 8 Gen 4. Это устройство обещает стать одним из самых мощных и производительных смартфонов на рынке, но при этом он будет стоить дороже, чем все предыдущие модели.