В преддверии запуска новой серии Huawei Nova 13 в сеть утекли некоторые характеристики смартфонов.

Huawei готовится к запуску новой серии смартфонов среднего класса Nova 13. Недавно появились слухи о Nova 13 Lite, которые раскрывают некоторые интересные характеристики.

Согласно отчётам, Huawei Nova 13 Lite получит поддержку 5G, что станет значительным обновлением по сравнению с предыдущей моделью Nova 12 Lite. Ожидается, что устройство будет оснащено процессором Kirin 5G, отказавшись от Snapdragon 778G, использованного в предыдущем поколении. Также предполагается, что другие модели серии Nova 13, включая Nova 13, Nova 13 Pro и Nova 13 Ultra, также получат поддержку 5G.

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Сертификация 3C подтверждает, что Huawei Nova 13 Lite будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт. Более дорогие модели Pro и Ultra, по предположениям, получат ещё более быструю зарядку мощностью 100 Вт. Также ожидается, что эти модели будут оснащены камерами с регулируемой диафрагмой для наилучшего качества фотографий и видео.

Запуск серии Huawei Nova 13 предположительно был перенесён на июль 2024 года. Пока неизвестно, будет ли Huawei выпускать серию Nova 13 на мировом рынке за пределами Китая.

По слухам, Nova 13 Pro и Nova 13 Ultra будут оснащены процессором Kirin 9010 и технологией обработки изображений XMAGE. Это обещает высокую производительность и отличные кинематографичные возможности.

Линейка Huawei Nova 13 обещает стать достойным стать серьезным конкурентом среди среднебюджетных смартфонов. Поддержка 5G, быстрая зарядка и камеры с регулируемой диафрагмой делают смартфоны этой серии привлекательными для пользователей, ищущих баланс между функциональностью и ценой.