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Zerox852
AOC представила новый игровой монитор 24B15H2 с IPS-панелью и Full HD
AOC 24B15H2 предлагает достойный набор функций по низкой цене от 8 500 рублей.

AOC представила новый игровой монитор 24B15H2 с 24-дюймовым экраном, частотой обновления изображения 100 Гц и IPS-панелью Full HD, предлагающий отличное соотношение цены и качества для геймеров любого уровня.

24B15H2 оснащён IPS-панелью с разрешением 1920×1080 пикселей. Такой монитор обеспечивает чёткое изображение и плавную обработку движений по сравнению с традиционными дисплеями с частотой 60 Гц, что особенно заметно во время динамичных действий. Монитор имеет стандартный уровень яркости 250 нит, коэффициент статической контрастности 1000:1 и время отклика 8 мс.

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24B15H2 оснащается технологией Clear Vision, которая повышает чёткость деталей изображения и общую чёткость. Монитор также оснащён фильтром синего света и технологией отсутствия мерцания, что обеспечивает комфорт для глаз при длительном использовании.

24B15H2 имеет минималистичный дизайн с тонкими рамками с трёх сторон, что позволяет создать практически бесшовную установку двух мониторов. Монитор совместим со стандартом настенного крепления VESA 75x75 мм и позволяет устанавливать его на подставки сторонних производителей или стены. Возможности подключения ограничены портами HDMI и VGA.

AOC 24B15H2 доступен на JD.com по цене 489 юаней (около 8 500 рублей). Бюджетный игровой монитор предлагает отличное соотношение цены и качества для геймеров и пользователей, которые ищут монитор для выполнения ежедневных задач.

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