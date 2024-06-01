В преддверии презентации смартфонов Oppo серии F27 утекли характеристики смартфона Oppo F27 Pro.

Oppo готовится к выпуску новой серии смартфонов F27, в которую войдут как минимум три модели: Oppo F27, F27 Pro и F27 Pro+. Дата запуска серии в Индии назначена на 13 июня, что подтверждает информатор Мукул Шарма.

По утечкам, Oppo F27 Pro будет очень похож на эксклюзивную для Китая модель OPPO A3 Pro. Это означает, что он может получить достаточно хорошие характеристики.

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Ожидается, что смартфон получит 6,7-дюймовый изогнутый 3D-AMOLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Экран сможет достигать пиковой яркости 950 нит. Под капотом расположился чипсет Dimensity 7050 который обеспечит плавную работу смартфона. Также Oppo F27 Pro получит оперативную память LPDDR4x и хранилище данных UFS 3.1

На задней панели расположилась 64-мегапиксельная основная камера + 2-мегапиксельный датчик глубины благодаря чему смартфон позволяет делать фотографии в высоком качестве.На передней панели установлена фронтальная камера на 8 мегапикселей для селфи и видеозвонков. Также смартфон получил защиту от пыли и воды по стандарту IP69.

Если дата запуска 13 июня верна, то можно ожидать более подробной информации о серии Oppo F27 в ближайшие дни. Вполне возможно, что Oppo F27 Pro предложит пользователям впечатляющий набор функций и характеристик по привлекательной цене, что сделает его конкурентоспособным вариантом в сегменте среднебюджетных смартфонов.