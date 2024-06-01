Обе модели Meizu обещают высокое качество и передовые технологии.

Компания Meizu, известная своим нестандартным подходом к дизайну и инновационным решениям, готовится к выпуску новых смартфонов в линейке Note - Meizu Note 21 и Meizu Note 21 Pro. Эти смартфоны обещают стать достойными преемниками успешных предыдущих моделей и принести с собой ряд новых интересных функций.

Название новых моделей - Meizu Note 21 и Meizu Note 21 Pro - вызывает интерес. Ранее компания использовала более традиционные названия без приставки Note. Это может говорить о том, что Meizu стремится сделать свои новые модели более уникальными и запоминающимися.

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Сертификации раскрыли некоторые детали о новых моделях. Meizu Note 21 Pro (номер модели M412H) будет премиальной версией, предлагая более высокую производительность и расширенные функции. Meizu Note 21 (номера моделей M411H и M411L) предположительно будет урезанной версией Pro, и, возможно, будет доступен в разных вариантах памяти и хранилища.

Одна из самых интересных особенностей новых моделей - это выбор чипсетов. Учитывая, что в предыдущей серии Meizu 21 использовались разные флагманские чипсеты, можно предположить, что Meizu продолжит этот подход в серии Note 21. Это обещает высокую производительность и плавную работу для обеих моделей.

Хотя конкретные характеристики камер, ёмкости аккумулятора и программного обеспечения пока не известны, можно сделать некоторые обоснованные предположения. Meizu известна своей конкурентоспособной линейкой камер, так что Note 21, вероятно, предложит высококачественные камеры для отличных фотографий и видео. Также можно ожидать длительного времени автономной работы, что будет удобным для пользователей.

Как новое название воспримут пользователи - остается вопросом. Ожидается, что эти модели ещё больше укрепят позиции Meizu на рынке смартфонов.