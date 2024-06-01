Reno 12F был замечен в нескольких сертификационных базах данных, раскрывающих характеристики смартфона.

Oppo, известная своей линейкой смартфонов Reno, готовится к выпуску нового устройства среднего класса - Reno 12F. Недавние сертификации подтвердили существование этой модели и раскрыли некоторые её ключевые характеристики.

Reno 12F был замечен в нескольких сертификационных базах данных, включая FCC, TUV Rheinland и UL Demko. Эти сертификации подтвердили ключевые характеристики смартфона.

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На задней панели смартфона расположилась 50 мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/1,8 и фокусным расстоянием 4 мм, которая позволяет делать снимки высокого качества в любых условиях. На передней панели будет расположен 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2,4 и фокусным расстоянием 3,2 мм для проведения видеозвонков и селфи.

Reno 12F будет оснащён большой батареей ёмкостью 5 000 мАч с поддержкой технологии быстрой проводной зарядки мощностью до 45 Вт. Другие характеристики смартфона на данный момент остаются неизвестными.

Ранее Oppo выпустила Reno 11F на некоторых рынках, таких как Индия, под брендом Oppo F23 Pro. Поэтому вполне вероятно, что Reno 12F также может появиться на индийском рынке под названием Oppo F25 Pro.