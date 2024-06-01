HP Series 7 Pro 738pu разрабатывался специально для видеоредакторов, дизайнеров и других специалистов, которым требуется точная цветопередача.

HP представила новый монитор Series 7 Pro 738pu, созданный специально для профессионалов, которым требуются точная цветопередача и широкие возможности подключения. Монитор предлагает комбинацию современных технологий и эргономичного дизайна, что делает его идеальным инструментом для видеоредакторов, дизайнеров и других специалистов, работающих с изображениями.

Монитор оснащён 37,5-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением WQHD+ (3840 x 1600) и панелью IPS Black, которая обеспечивает более глубокие оттенки чёрного и яркое изображение с контрастностью 2000:1. Благодаря охвату 98% цветового спектра DCI-P3, монитор обеспечивает точную цветопередачу, что особенно важно для видеоредакторов и дизайнеров.

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HP Series 7 Pro 738pu оснащён двумя портами Thunderbolt 4, которые поддерживают зарядку мощностью 100 Вт и позволяют последовательно подключать устройства. Для дополнительных вариантов подключения предусмотрены пять портов USB-A, дополнительный выход USB-C и Gigabit Ethernet. Монитор также имеет видеовыходы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, что обеспечивает гибкость в использовании различных устройств.

HP Series 7 Pro 738pu оснащён встроенными динамиками для комфортного воспроизведения звука. Монитор также имеет регулируемую по высоте подставку и возможность крепления VESA, что позволяет расположить дисплей под конкретные потребности пользователя.

Монитор доступен на официальном веб-сайте HP по цене 1249 долларов (примерно 112 тыс.рублей).