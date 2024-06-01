Lenovo Xiaoxin 100P предлагает потенциальным покупателям высокое качество изображения и высокую яркость.

Lenovo представила на китайском рынке новый проектор Xiaoxin 100P, который обещает удивить своими характеристиками.

Проектор выделяется своей уникальной конструкцией, позволяющей поворачивать его на 360 градусов. Благодаря этой функции не потребуется дополнительная подставка, что делает установку проектора простой и гибкой. Xiaoxin 100P также может похвастаться сверхкороткой проекцией 1,0:1, что позволяет проецировать изображение размером 100 дюймов с расстояния всего 2,2 метра.

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Проектор оснащён герметичным оптическим механизмом пятого поколения, который обеспечивает яркость 570 люмен CVIA, что эквивалентно около 1300 люмен ANSI. Высокая яркость достигается благодаря цельностеклянной линзе с высоким коэффициентом пропускания света, которая повышает оптическую эффективность более чем на 60%, обеспечивая яркую цветопередачу и чёткость изображения.

Xiaoxin 100P также обладает высоким разрешением 1080P и поддерживает декодирование 4K HDR10. Проектор оснащён процессором изображений Hi-Imprex VI AI, который обеспечивает отличную обработку изображения и делает просмотр контента более приятным.

Xiaoxin 100P оснащается процессором Hisilicon 352, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает плавную работу при запуске различных приложений и потоковой передаче контента. Кроме того, проектор имеет степень пыленепроницаемости IP5X.

Xiaoxin 100P работает под управлением системы ZUI от Lenovo, которая обеспечивает удобный интерфейс с 6-секундным запуском и встроенным интеллектуальным голосовым помощником, что делает управление проектором простым и интуитивно понятным.

Для отвода тепла в проекторе используется технология металлических трубок, которая позволяет снизить уровень шума до ≤28 дБ.

Звук в Xiaoxin 100P представлен компанией Golden Ears и оснащён полнодиапазонными динамиками мощностью 25 Вт и большой звуковой камерой, что обеспечивает насыщенный и богатый звук театрального уровня.

Варианты подключения включают Wi-Fi 6 для плавной потоковой передачи и Bluetooth 5.0 для подключения внешних устройств. Проектор оснащён портом USB-A, портом HDMI и аудиоразъемом 3,5 мм. Xiaoxin 100P имеет компактную и легкую конструкцию, его вес составляет около 2,2 кг.