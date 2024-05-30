Ожидается, что новые часы станут продолжением OnePlus Watch 2 и будут иметь сопоставимые характеристики.

OnePlus похоже, готовит к выпуску новые умные часы, которые могут стать серьёзным конкурентом на рынке.

Новые умные часы OnePlus были замечены на китайских сайтах сертификации 3C и CMIIT под номером модели OPWW234. Хотя имя модели ещё не раскрыто, база данных 3C уже подтвердила, что часы будут продаваться без адаптера питания и будут поддерживать быструю зарядку мощностью 10 Вт.

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Сертификация CMIIT указала на поддержку различных вариантов подключения, включая WCDMA, TD-LTE, LTE FDD, WLAN и Bluetooth, что делает часы многофункциональными и позволяет использовать их как независимое устройство.

Ожидается, что новые умные часы OnePlus станут продолжением OnePlus Watch 2, выпущенных в феврале этого года. OnePlus Watch 2 вызвал большой интерес благодаря интеграции операционной системы Google WearOS 4, которая обеспечила удобство и функциональность в использовании.

Существует высокая вероятность того, что предстоящие умные часы также будут оснащены операционной системой на базе WearOS.

В ожидании более подробной информации о новых умных часах OnePlus, мы можем ознакомиться с характеристиками OnePlus Watch 2, которые оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с сапфировым стеклом и максимальной яркостью 600 нит, что обеспечивает яркую и четкую картинку.

OnePlus Watch 2 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon W5 SoC и микроконтроллере BES 2700, а аккумулятор ёмкостью 500 мАч обеспечивает до 48 часов использования в интенсивном режиме. В режиме экономии батарея работает около 100 часов и полностью заряжается за 60 минут с помощью зарядки VOOC мощностью 7,5 Вт.

Умные часы используют Google Wear OS 4 и оснащены 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти для бесперебойной работы.

Новые умные часы OnePlus обещают стать серьёзным конкурентом на рынке умных часов, предлагая современные функции и удобство в использовании.