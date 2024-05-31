Vivo Watch GT предлагают все передовые технологии по цене 10 000 рублей.

Vivo расширяет свою линейку умных часов новой моделью Vivo Watch GT, которая представляет собой стильное и функциональное устройство, предназначенное для тех, кто ценит комфорт, здоровье и современные технологии.

Vivo Watch GT отличается квадратным циферблатом с матовой рамкой из алюминиевого сплава и вращающейся заводной головкой из нержавеющей стали с правой стороны. 1,85-дюймовый дисплей с разрешением 390 x 450 пикселей обеспечивает яркую и чёткую картинку, а функция циферблата с искусственным интеллектом позволяет создавать индивидуальные циферблаты с помощью голосовых команд.

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Vivo Watch GT предназначены для активного образа жизни и отслеживания здоровья. Они оснащены датчиком сердечного ритма и SpO2, трекером сна и календарём менструального цикла, что позволяет отслеживать важные показатели здоровья и получать ценные данные о своём состоянии.

Часы также могут измерять уровень стресса и предлагают виртуального тренера с четырьмя режимами, включая базовое введение, сжигание жира, снятие стресса и тренировку на выносливость.

Vivo Watch GT поддерживают более 100 спортивных режимов, что делает их идеальным компаньоном для любителей фитнеса и активного отдыха.

Vivo Watch GT работают на операционной системе BlueOS и оснащены интеллектуальными функциями, такими как AI Shorthand, которая позволяет записывать свои мысли в режиме реального времени, говоря с часами, и AI Smart Window, которая отображает важную информацию, такую как последние новости о рейсах, поездах, такси и фильмах.

Vivo Watch GT также оснащены держателями карт NFC и быстрым QR-кодом, что делает их удобными для использования в повседневной жизни.

Часы оснащены аккумулятором ёмкостью 505 мАч, что обеспечивает до 21 дня работы в режиме ожидания и до 10 дней при обычном использовании.

Vivo Watch GT поддерживают eSIM, что позволяет пользователям совершать звонки без использования смартфона.

Vivo Watch GT доступны в двух вариантах: с кожаным ремешком по цене 899 юаней (11 000 рублей) и с мягким резиновым ремешком по цене 799 юаней ( 10 000 рублей).