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Zerox852
Vivo представила смарт-часы Watch GT с временем автономной работы до 21 дня
Vivo Watch GT предлагают все передовые технологии по цене 10 000 рублей.

Vivo расширяет свою линейку умных часов новой моделью Vivo Watch GT, которая представляет собой стильное и функциональное устройство, предназначенное для тех, кто ценит комфорт, здоровье и современные технологии.

Vivo Watch GT отличается квадратным циферблатом с матовой рамкой из алюминиевого сплава и вращающейся заводной головкой из нержавеющей стали с правой стороны. 1,85-дюймовый дисплей с разрешением 390 x 450 пикселей обеспечивает яркую и чёткую картинку, а функция циферблата с искусственным интеллектом позволяет создавать индивидуальные циферблаты с помощью голосовых команд.

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Vivo Watch GT предназначены для активного образа жизни и отслеживания здоровья. Они оснащены датчиком сердечного ритма и SpO2, трекером сна и календарём менструального цикла, что позволяет отслеживать важные показатели здоровья и получать ценные данные о своём состоянии.

Часы также могут измерять уровень стресса и предлагают виртуального тренера с четырьмя режимами, включая базовое введение, сжигание жира, снятие стресса и тренировку на выносливость.

Vivo Watch GT поддерживают более 100 спортивных режимов, что делает их идеальным компаньоном для любителей фитнеса и активного отдыха.

Vivo Watch GT работают на операционной системе BlueOS и оснащены интеллектуальными функциями, такими как AI Shorthand, которая позволяет записывать свои мысли в режиме реального времени, говоря с часами, и AI Smart Window, которая отображает важную информацию, такую как последние новости о рейсах, поездах, такси и фильмах.

Vivo Watch GT также оснащены держателями карт NFC и быстрым QR-кодом, что делает их удобными для использования в повседневной жизни.

Часы оснащены аккумулятором ёмкостью 505 мАч, что обеспечивает до 21 дня работы в режиме ожидания и до 10 дней при обычном использовании.

Vivo Watch GT поддерживают eSIM, что позволяет пользователям совершать звонки без использования смартфона.

Vivo Watch GT доступны в двух вариантах: с кожаным ремешком по цене 899 юаней (11 000 рублей) и с мягким резиновым ремешком по цене 799 юаней ( 10 000 рублей).

#vivo #умные часы #смарт-часы #watch gt
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