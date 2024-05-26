Особая конструкция наушников позволяет надежно и удобно закрепить их в ушных раковинах.

Компания 1MORE представила обновлённую версию своих популярных наушников Fit SE Open – модель S31. Новые наушники обещают комфортное и длительное ношение, а также высокое качество звука с улучшенными басами.

Главной особенностью S31 является новая система «гравитационно-сбалансированных» ушных амбюшуров, обеспечивающих плотную и комфортную посадку. Амбюшуры изготовлены из прочного силикона, а внутренняя опорная проволока из стали обеспечивает дополнительную прочность.

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Наушники оснащены большими излучателями диаметром 14,2 мм, которые обеспечивают насыщенный и детализированный звук. Передовые алгоритмы улучшения басов обеспечивают глубокие и чёткие низкие частоты без ущерба для общего качества звука.

S31 также оснащены системой шумоподавления с 4 микрофонами на базе искусственного интеллекта, которая эффективно подавляет фоновый шум и позволяет сфокусироваться на музыке.

Наушники имеют впечатляющее время автономной работы - 30 часов от одной зарядки. Полная зарядка наушников занимает 90 минут, а футляр заряжается всего за 2 часа.

S31 отличаются лёгким весом - всего 8,2 грамма каждый наушник, а футляр весит около 63 граммов. Общий вес наушников составляет 80 граммов.

Наушники обладают водонепроницаемостью IPX5, что защищает их от пота и случайных брызг воды.

S31 - это отличный выбор для тех, кто ищет комфортные в ношении, легкие и водонепроницаемые наушники с отличным звуком и длительным временем автономной работы.

Приобрести новинку можно на официальном сайте производителя по цене 50 долларов США (примерно 4500 рублей).