Монитор получил достойные характеристики по удивительно низкой цене 9 000 рублей.

Компания AOC представила на китайском рынке новый игровой монитор 24G10E, который предлагает отличное сочетание производительности, эргономики и стильного дизайна по привлекательной цене.

Этот 23,8-дюймовый монитор оснащён панелью Fast-IPS с разрешением Full HD (1920x1080) и высокой частотой обновления изображения 180 Гц. Благодаря такой комбинации, монитор обеспечивает плавную и детализированную картинку без размытия и двоения изображения в динамичных сценах. Время отклика 1 мс дополнительно улучшает плавность движения на экране.

реклама

AOC 24G10E поддерживает глубину цвета 10 бит (8 бит + FRC), что обеспечивает насыщенные и яркие цвета. Широкий цветовой охват (110% DCI-P3 и 130% sRGB) гарантирует точную и реалистичную цветопередачу, делая монитор подходящим как для игр, так и для работы с графикой.

Монитор также поддерживает HDR10, который улучшает контрастность изображения и делает его более реалистичным. Точность цветопередачи со средним значением ΔE<2 обеспечивает профессиональный уровень цвета, что делает монитор отличным выбором для графического дизайна.

AOC 24G10E оснащён двумя портами HDMI, одним DisplayPort (DP) и аудио портом 3,5 мм. Регулируемая по высоте подставка позволяет пользователям настроить монитор в удобное для себя положение.

Монитор также оснащён функциями для снижения нагрузки на глаза, такими как фильтр синего света и технология устранения мерцания. Эти функции делают монитор более комфортным для длительных игровых сессий и ежедневного использования.

Дизайн монитора современный и стильный. Красная декоративная вставка и треугольная подставка цвета «серый космос» с круглым отверстием для прокладки кабелей делают установку монитора более организованной и аккуратной.

AOC 24G10E доступен на JD.com по стартовой цене 699 юаней (около 9 000 рублей). За эту цену он предлагает отличное сочетание характеристик, что делает его отличным выбором для игроков и пользователей, ищущих качественный монитор с высокой частотой обновления и широким цветовым охватом.