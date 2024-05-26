Этот монитор предлагает высокое разрешение 4K по привлекательной цене, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих качественную картинку без необходимости переплачивать за дополнительные функции

Компания ViewSonic, известная своими качественными мониторами, расширила свою линейку доступным 27-дюймовым 4K-монитором с номером VA2779-4K-HDU. Этот монитор предлагает высокое разрешение 4K по привлекательной цене, что делает его отличным выбором для пользователей, ищущих качественную картинку без необходимости переплачивать за дополнительные функции.

Новый монитор обладает IPS-панелью с разрешением 3840x2160, что обеспечивает чёткую и детализированную картинку. Тонкие рамки с трёх сторон делают монитор более стильным и современным, а широкий угол обзора 178 позволяет наслаждаться качественным изображением с любого угла просмотра.

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Пиковая яркость дисплея достигает 400 нит, что обеспечивает достаточную яркость для комфортного просмотра контента даже при ярком освещении. Монитор поддерживает стандарт DisplayHDR 400, что позволяет отображать HDR-контент с более глубокими цветами и более высоким контрастом.

Цветовая гамма монитора охватывает 99% пространства sRGB, что обеспечивает точную передачу цветов. Монитор способен отображать 1,07 миллиарда цветов, что делает его отличным выбором для работы с графикой.

Важной особенностью VA2779-4K-HDU является полнофункциональный порт Type-C, который позволяет заряжать поддерживаемые устройства, такие как ноутбуки, смартфоны и планшеты, с мощностью 65 Вт. Он также обеспечивает высокоскоростную передачу данных для подключения внешних устройств и поддерживает функцию видеовыхода.

В дополнение к порту Type-C, монитор имеет два порта HDMI 2.0, порт DisplayPort 1.2 и аудио порт.

Важно отметить, что кабель HDMI и Type-C не входят в комплект поставки и их необходимо приобретать отдельно.

Монитор VA2779-4K-HDU в настоящее время доступен на JD.co по цене 1499 юаней (примерно 19 000 рублей). За эту цену он предлагает высокое разрешение, яркий и детализированный дисплей, широкие возможности подключения и совместимость с MacOS, что делает его отличным выбором для широкого круга пользователей.