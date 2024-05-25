Redmi A3x предлагает базовые характеристики по крайне низкой цене 6 500 рублей.

Redmi A3x, долгожданная бюджетная модель, наконец-то дебютировала на международном рынке, начав своё путешествие с Пакистана.

Под капотом у новинки расположился новый процессор Unisoc T603 который с лёгкостью справится с любыми повседневными задачами. Дизайн Redmi A3x сохраняет привлекательность своего предшественника. Задняя панель с гладкой стеклянной поверхностью украшена круглой камерой, выделяющейся золотым (модели цвета Black, Green) или серебряным ( модель цвета White) кольцом. Элегантный внешний вид дополняется 6,71-дюймовым IPS LCD HD+ дисплеем с максимальной частотой обновления изображения 90 Гц. Экран обеспечивает плавную прокрутку и приятный визуальный опыт во время использования. Для снижения нагрузки на глаза при использовании устройства в темное время суток Redmi A3x оснащён технологией DC Dimming. Защита дисплея и задней панели от царапин обеспечивается стеклом Corning Gorilla Glass 3.

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В сочетании с процессором Unisoc T603, Redmi A3x предлагает 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Объем памяти можно увеличить до 1 ТБ при помощи карты MicroSD, что позволяет хранить большое количество фотографий, видео и приложений.

Кинематографические возможности Redmi A3x основаны на двойной камере AI с 8-мегапиксельным главным сенсором со вспомогательным объективом. Фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей. Для программного обеспечения выбран Android 14, обеспечивающий современный и безопасный пользовательский интерфейс.

В Redmi A3x установлена батарея ёмкостью 5000 мАч, что обеспечивает продолжительное время автономной работы. Поддержка технологии быстрой зарядки мощностью до 15 Вт позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Стоимость Redmi A3x в Пакистане составляет 18 999 пакистанских рупий, что соответствует приблизительно 6 500 рублей. Ожидается, что смартфон скоро появится в продаже в Индии и ОАЭ.

Таким образом, Redmi A3x представляет собой интересное предложение в сегменте бюджетных смартфонов. Он обладает привлекательным дизайном, достаточно мощным процессором, хорошим экраном, длительной автономностью и другими полезными функциями. Все это делает его отличным выбором для пользователей, ищущих недорогой, но функциональный телефон.