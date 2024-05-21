Anker Soundcore Boom 2 Plus разрабатывался специально для летнего сезона и обладает высокой степенью защиты от воды и песка.

Anker представила новинку — Soundcore Boom 2 Plus, обновлённую версию Bluetooth-колонки Boom 2, специально разработанную для летнего сезона. Новый портативная колонка, предназначенная для использования на открытом воздухе, сочетает в себе прочность и влагозащиту с передовыми аудиотехнологиями. Soundcore Boom 2 Plus официально выпустят 5 июня 2024 года.

Soundcore Boom 2 Plus обладает степенью защиты IPX7 от воды и пыли, что позволяет использовать ее у бассейна или на пляже без опасений о попадании капель воды на устройство. С большим аккумулятором на 20 часов активной работы и быстрой зарядкой за 3 часа любая вечеринка будет продолжаться на протяжении всего дня.

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Высокое качество звука в Boom 2 Plus достигается благодаря технологии BassUp 2.0, которая увеличивает мощность со 100 Вт до 140 Вт. Колонка оснащена двойными низкочастотными динамиками, пассивными излучателями и высокочастотными динамиками для чистого и качественного звучания. Кроме того, он имеет встроенную светодиодную подсветку, синхронизирующуюся с музыкой и настраиваемую через приложение Soundcore.

Soundcore Boom 2 Plus также может служить как портативное зарядное устройство для смартфона. Функция PartyCast 2.0 позволяет подключить до 100 динамиков Soundcore для увеличения громкости, или же можно объединить два динамика Boom 2 Plus для стереозвучания.

Доступная в чёрном, зелёном и синем цветах, Soundcore Boom 2 Plus стоит 199,99 евро (примерно 20 000 рублей). В настоящее время она доступна для предзаказа на сайте Soundcore.