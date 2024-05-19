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Zerox852
Decathlon выпустил электрический велосипед Rockrider E-FEEL 900 S мощностью 600 Вт
Decathlon Rockrider E-FEEL 900 S предлагает впечатляющие характеристики по немалой цене 450 000 рублей.

Decathlon выпустил новый электрический универсальный велосипед Rockrider E-FEEL 900 S, который является более доступной версией ранее представленной модели Team Edition. Этот велосипед предназначен для различных типов езды, включая пересечённую местность, гравий и асфальтированные дороги.

Rockrider E-FEEL 900 S оснащён электродвигателем Shimano EP801 с номинальной мощностью 250 Вт, пиковой мощностью 600 Вт и крутящим моментом 85 Нм. Питание двигателя обеспечивает аккумулятор емкостью 630 Втч, который можно полностью зарядить за шесть часов. Запас хода на одном заряде достигает 90 км.

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Велосипед оснащён 1,4-дюймовым ЖК-дисплеем Shimano SC EN600, который можно подключить к мобильному приложению по Bluetooth для отслеживания езды и управления настройками.

В отличие от модели Team Edition, Rockrider E-FEEL 900 S оснащён 11-скоростной системой с задним переключателем Shimano Cues LinkGlide Di2. Он также имеет амортизационную вилку RockShox Domain RC с ходом 160 мм и амортизатор RockShox Deluxe Select.

Для надёжного сцепления на различных поверхностях электровелосипед оснащён 29-дюймовыми шинами Rockrider Grip 500. Торможение обеспечивают гидравлические дисковые тормоза TRP Trail Evo.

Decathlon Rockrider E-FEEL 900 S доступен в Европе по цене от 4 499,99 евро (примерно 450 тыс.рублей) в ЕС. Велосипед доступен в размерах от S до XL.

В целом, Rockrider E-FEEL 900 S — это универсальный электрический велосипед, который предлагает прекрасные характеристики и доступную цену по сравнению с моделью Team Edition. Он отлично подходит для тех, кто ищет универсальный и мощный электровелосипед.

#электровелосипед #велосипед #электровелосипеды #decathlon #rockrider e-feel 900 s
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