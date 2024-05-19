AYANEO Pocket DMG разрабатывалась специально для любителей ретро-игр.

AYANEO представила свой долгожданный игровой портативный компьютер AYANEO Pocket DMG, который вызвал огромный интерес среди поклонников ретро-игр и технологических новинок. Это устройство премиум-класса на Android, созданное с использованием передовых технологий, призвано удовлетворить самых требовательных пользователей.

Оснащённый мощным процессором Qualcomm Snapdragon G3X Gen, AYANEO Pocket DMG обещает высокую производительность и плавную работу при запуске различных игр. Его 3,92-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1240 x 1080 пикселей и плотностью 419 пикселей на дюйм обеспечивает яркое и чёткое изображение, делая игровой процесс ещё более захватывающим.

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Интересной особенностью AYANEO Pocket DMG является инновационная компоновка контроллера, которая отличается от других игровых портативных устройств на рынке. Благодаря использованию чипсета Snapdragon G3X Gen 2, устройство способно эмулировать широкий спектр игр, обеспечивая пользователям разнообразие в выборе.

Новый AYANEO Pocket DMG поставляется с одним джойстиком, но компания предусмотрела альтернативу в виде области тачпада, внутри которой расположен дополнительный джойстик. Это позволяет игрокам наслаждаться игровым процессом с комфортом и удовольствием.

Хотя точная дата выпуска и цена модели пока не объявлены, ожидается, что AYANEO Pocket DMG скоро появится на рынке и станет одним из самых желанных устройств среди любителей ретро-игр.