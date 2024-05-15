Sony Xperia 1 VI получил впечатляющие характеристик по цене 140 000 рублей.

Sony провела презентацию своих новых смартфонов Xperia, сосредоточившись на флагманской модели Xperia 1 VI.

Xperia 1 VI сохраняет характерный минималистический дизайн. Особенностью нового дизайна стала изменённая форма дисплея, который теперь имеет более традиционное соотношение сторон 19,5:9. Это привело к изменению размеров устройства, сделав его короче и шире по сравнению с предыдущей моделью.

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В отличие от предыдущих версий с 4K OLED-дисплеем, Xperia 1 VI оснащена 6,5-дюймовой панелью FHD+ с разрешением 1080 x 2340 пикселей. Этот OLED-дисплей сертифицирован HDR, обеспечивает широкий цветовой охват и высокую частоту обновления до 120 Гц для плавного отображения контента. Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 обеспечивает надёжную защиту как дисплея, так и задней панели.

Внутри Xperia 1 VI работает мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 с графикой Andreno 750, сопровождаемый оперативной памятью LPDDR5X до 12 ГБ и хранилищем UFS 4.0 до 256 ГБ (в некоторых регионах будет доступна модель с 512 ГБ). Телефон поддерживает расширение памяти до 1 ТБ через карту microSD и оснащён системой охлаждения для эффективного контроля температуры.

Звук в Xperia 1 VI не остался без внимания: устройство оснащено полноценными фронтальными стереодинамиками с улучшенным качеством звука и поддержкой различных аудиотехнологий. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку USB PD мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку Qi.

Смартфон оснащен всеми необходимыми современными функциями, включая поддержку 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 LE, GPS, ГЛОНАСС и многое другое. Система камер Xperia 1 VI включает в себя основной блок на 48 МП, сверхширокоугольную камеру на 12 МП и телеобъектив с оптическим зумом. Фронтальная камера также обновлена для более качественных селфи и видеозвонков.

Sony обещает обновления операционной системы на базе Android 14 и четыре года поддержки безопасности для Xperia 1 VI. Цена на новый смартфон начинается от 1399 евро/1299 фунтов стерлингов (примерно 140 000 рублей), а продажи начнутся в начале июня. Xperia 1 VI будет доступен в трех цветах: чёрном, платиново-серебристом и зеленом.