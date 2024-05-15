Nvidia и MediaTek объединяют свои усилия для разработки SoC следующего поколения.

Последние слухи о возможном сотрудничестве между двумя гигантами технологической индустрии, Nvidia и MediaTek, вызвали настоящий ажиотаж. Согласно утечке информации, эти компании работают над разработкой системы на кристалле (SoC) на базе архитектуры ARM, специально ориентированной на приложения искусственного интеллекта. Инсайдер XpeaGPU раскрыл еще одну захватывающую новость: Nvidia также рассматривает возможность входа на рынок портативных консолей с собственным SoC на базе ARM.

Согласно данным от XpeaGPU, Nvidia может представить обновленный процессор Tegra для предстоящего Switch 2. Также по его информации, MediaTek в настоящее время занимается разработкой игрового портативного SoC следующего поколения, который будет включать графические возможности от Nvidia. Это заявление вызвало особый интерес среди китайских производителей, и уже некоторые из них проявили желание приобрести чип. XpeaGPU уточняет, что этот проект SoC является отдельным от других совместных наработок двух компаний.

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Надо отметить, что Nvidia уже не новичок в области портативных игр. Ранее компания выпустила консоль Shield на базе чипсета Tegra. Интересно, что популярная консоль Nintendo Switch использует тот же чипсет Nvidia. В настоящее время рынок домашних консолей практически полностью контролируется AMD, чьи чипы применяются в большинстве портативных устройств, включая Steam Deck.

Также ходят слухи о возможном Switch 2 с обновлённым SoC Tegra, который может предложить графическую производительность, сопоставимую с GeForce RTX 2050. Однако настоящим прорывом может стать разработка Nvidia совершенно нового SoC, специально предназначенного для портативных игр.

Самым удивительным аспектом этого слуха является выбор партнёра Nvidia. Вместо того чтобы сотрудничать с обычным лидером в области высококлассных SoC, Qualcomm, они выбрали MediaTek. Это неожиданное партнёрство вызывает большой интерес у геймеров, которые с нетерпением ждут дальнейших новостей и возможного возвращения Nvidia на рынок портативных консолей.