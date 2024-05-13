Colorful Hidden Star G15 2024 предлагает прекрасные характеристики по приемлемой цене 75 000 рублей.

После успешного запуска игрового ноутбука EVOL P15 компания Colorful выпустила в Китае ещё более мощное устройство - Hidden Star G15.

Hidden Star G15 оснащён новейшим процессором Intel Core i7-13620H 13-го поколения, который обеспечивает исключительную производительность как для игр, так и для творческих задач. Процессор имеет гибридную архитектуру с 6 ядрами производительности и 4 ядрами энергоэффективности, достигая максимальной частоты 4,9 ГГц.

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Для обработки графики ноутбук оснащается выделенным графическим процессором RTX 4060 с 8 ГБ памяти. Эта графическая карта на базе архитектуры NVIDIA Ada Lovelace предлагает высокую производительность и поддержку трассировки лучей, обеспечивая реалистичные визуальные эффекты в играх. Технология Max-Q оптимизирует энергопотребление и производительность, продлевая срок службы батареи.

Hidden Star G15 оснащён 15,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2,5K (2560×1440) и частотой обновления изображения 165 Гц. Дисплей обеспечивает яркие и плавные визуальные эффекты, а также точную цветопередачу с поддержкой 100% цветового охвата sRGB.

Ноутбук получил 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 512 ГБ встроенной памяти PCIe 4.0 M.2 SSD. Он также имеет два слота для оперативной памяти и два слота для SSD, что позволяет легко расширить память и хранилище.

Для эффективного охлаждения ноутбук оснащён двумя турбовентиляторами LCP и тепловыми трубками диаметром 10 и 8 мм. Эта система охлаждения помогает поддерживать оптимальные температуры даже при интенсивных игровых сессиях.

Hidden Star G15 имеет широкий набор портов, включая три порта USB 3.1 Gen1 Type-A, один порт USB 3.1 Gen2 Type-C, сетевой интерфейс RJ-45 и порт HDMI.

Colorful Hidden Star G15 в настоящее время доступен для покупки только в Китае по цене 5799 юаней (примерно 75 000 рублей). Информация о его возможной доступности на других рынках не раскрывается.