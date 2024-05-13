Официальная презентация смартфонов Poco F6 и F6 Pro пройдет в Дубае 23 мая.

Компания Poco объявила, что 23 мая в Дубае состоится официальный мировой дебют её долгожданной серии смартфонов Poco F6.

Хотя подробные характеристики Poco F6 и F6 Pro пока не раскрыты, предварительная информация и утечки дают представление о том, чего можно ожидать.

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Poco F6 Pro, как предполагается, будет представлять собой модифицированную версию Redmi K70. Устройство будет оснащено мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2 и оперативной памятью до 16 ГБ.

Ожидается, что F6 Pro будет оснащён 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2K и частотой обновления изображения 120 Гц, обеспечивая плавное и яркое воспроизведение видеоконтента.

Для съёмки фотографий и видео смартфон получил основной модуль камеры OIS на 50 МП, дополненный 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором и 2-мегапиксельным макросенсором. 16-мегапиксельная фронтальная камера позволит делать чёткие селфи и проводить видеозвонки.

F6 Pro будет питаться от батареи ёмкостью 5000 мАч, поддерживающей быструю зарядку мощностью до 120 Вт, что обеспечит длительное время автономной работы и быструю подзарядку в нужный момент.

Ожидается, что Poco F6 будет обновлённой версией Redmi Turbo 3. Он будет оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления изображения 120 Гц.

Под капотом устройства будет установлен чип Snapdragon 8s Gen 3, обеспечивающий высокую производительность и энергоэффективность. Устройство будет поставляться с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.

Основная камера F6 будет иметь датчик Sony IMX882 на 50 МП и сверхширокоугольный датчик Sony IMX355 на 8 МП. Батарея ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 90 Вт обеспечит достаточное время автономной работы и быструю зарядку.

Окончательные характеристики и цены будут объявлены во время официальной презентации 23 мая.