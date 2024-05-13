OUKITEL OT5S предлагает интересный набор функций по низкой цене 20 000 рублей.

Китайский производитель техники под брендом OUKITEL представил новый планшет на базе Android под названием OT5S. Этот бюджетный планшет подойдёт для детей и офисных работников которые проводят видеоконференции.

OUKITEL OT5S оснащён 12-дюймовым дисплеем с разрешением 2000 x 1200 пикселей, защищённым стеклом Corning Gorilla Glass 5 от царапин и повреждений. Благодаря сертификации Widevine L1 планшет может транслировать контент высокого качества с таких платформ, как Disney+ и Prime Video.

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Внутри планшет оснащён процессором Unisoc Tiger T606, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Оперативную память можно расширить с помощью файла подкачки, планшет работает под управлением Android 14, обеспечивая доступ ко всем популярным приложениям и функциям.

Для обеспечения качественного звука планшет OT5S оснащён четырьмя встроенными динамиками. Он также имеет основную камеру с разрешением 16 МП для простых изображений и видео.

Планшет отличается лёгким весом (560 г) и тонким профилем (7,5 мм). Он оснащён большой батареей ёмкостью 8250 мАч, которая обеспечивает до 10 часов воспроизведения мультимедиа или до 24 часов автономной работы в других режимах использования.

OT5S поддерживает подключение к двум мобильным сетям 4G, а также совместим с клавиатурой и стилусом.

В настоящее время OUKITEL OT5S недоступен для покупки, а его предварительная цена составляет 220 долларов (примерно 20 тыс.рублей).