Китайский производитель техники под брендом OUKITEL представил новый планшет на базе Android под названием OT5S. Этот бюджетный планшет подойдёт для детей и офисных работников которые проводят видеоконференции.
OUKITEL OT5S оснащён 12-дюймовым дисплеем с разрешением 2000 x 1200 пикселей, защищённым стеклом Corning Gorilla Glass 5 от царапин и повреждений. Благодаря сертификации Widevine L1 планшет может транслировать контент высокого качества с таких платформ, как Disney+ и Prime Video.
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Внутри планшет оснащён процессором Unisoc Tiger T606, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Оперативную память можно расширить с помощью файла подкачки, планшет работает под управлением Android 14, обеспечивая доступ ко всем популярным приложениям и функциям.
Для обеспечения качественного звука планшет OT5S оснащён четырьмя встроенными динамиками. Он также имеет основную камеру с разрешением 16 МП для простых изображений и видео.
Планшет отличается лёгким весом (560 г) и тонким профилем (7,5 мм). Он оснащён большой батареей ёмкостью 8250 мАч, которая обеспечивает до 10 часов воспроизведения мультимедиа или до 24 часов автономной работы в других режимах использования.
OT5S поддерживает подключение к двум мобильным сетям 4G, а также совместим с клавиатурой и стилусом.
В настоящее время OUKITEL OT5S недоступен для покупки, а его предварительная цена составляет 220 долларов (примерно 20 тыс.рублей).