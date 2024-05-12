TCL Thunderbird Sparrow 5 SE предлагает покупателям множество интересных функций по низкой цене 12 000 рублей.

TCL расширила свою линейку смарт-телевизоров, представив на китайском рынке новую модель из серии FFALCON — Thunderbird Sparrow 5 SE 2024 года. Этот доступный телевизор предлагает множество впечатляющих функций, которые сделали его привлекательным для тех, кто ищет хороший телевизор по приемлемой цене.

Thunderbird Sparrow 5 SE оснащён 43-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей и панелью VA с частотой обновления 60 Гц. Поддержка HDR10 улучшает качество просмотра, обеспечивая более яркие цвета, глубокий чёрный цвет и высокую контрастность.

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Под капотом телевизора установлен четырехъядерный процессор A53 с 1 ГБ ОЗУ и 8 ГБ встроенной памяти. Эта комбинация обеспечивает плавную работу приложений и быструю загрузку. Технология быстрого включения позволяет телевизору запускаться всего за 2 секунды.

Пульт дистанционного управления телевизора отличается продуманным дизайном. Он имеет три настраиваемые кнопки и две специальные горячие клавиши для популярных приложений потокового видео, что обеспечивает быстрый доступ к любимому контенту.

Thunderbird Sparrow 5 SE оснащён полнодиапазонными мощными динамиками, которые обеспечивают чёткий и насыщенный звук. Телевизор имеет металлический изогнутый корпус с высоким соотношением экрана к корпусу.

Работающий на Android 13 телевизор поддерживает различные интеллектуальные функции. Беспроводное дублирование экрана через Wi-Fi 2,4 ГГц предоставляет возможность передавать контент с мобильных устройств. Многоэкранное взаимодействие позволяет управлять телевизором и другими устройствами с помощью одного пульта дистанционного управления. Доступ к многочисленным приложениям и онлайн-контенту делает этот телевизор полноценным развлекательным центром.

Thunderbird Sparrow 5 SE оснащён двумя портами HDMI 2.0, одним портом Ethernet, одним портом USB-A 2.0 и входным портом AV. Телевизор сертифицирован TÜV Rheinland на низкий уровень синего света и отсутствие мерцания, что гарантирует комфортный просмотр в течение длительного времени.

TCL Thunderbird Sparrow 5 SE 2024 года уже доступен на китайском рынке по цене 889 юаней (примерно 12 000 рублей). Этот доступный смарт-телевизор станет отличным дополнением к любому интерьеру, предлагая стилный дизайн и широкий спектр функций.