Представленная силовая установка станет последним двигателем внутреннего сгорания Bugatti.

Bugatti раскрыла подробности о своём новом гибридном двигателе V16, предназначенном для преемника Chiron. Этот двигатель не использует турбокомпрессоры и имеет длину почти метр. Он знаменует собой конец классического двигателя W16, поскольку Bugatti завершает производство Mistral и Bolide.

Новый V16 сочетается с подключаемой гибридной системой, производящей более 1000 лошадиных сил. Кроме того, в систему входят три электродвигателя: два на передние колеса и один на задние, что увеличивает общую мощность системы до впечатляющих 1800 лошадиных сил.

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Bugatti заявляет, что автомобиль может разгоняться от 0 до 200 км/ч всего за 5 секунд, до 300 км/ч за 10 секунд и достигать максимальной скорости 445 км/ч.

Просочившиеся фотографии намекают на то, что интерьер будет оформлен в ретро-стиле, вдохновлённом сложным дизайном швейцарских механических часов. Ожидается, что производство будет ограниченной серией, возможно, даже менее 300 единиц.

Преемник Chiron станет последней моделью Bugatti с двигателем внутреннего сгорания. Компания планирует полностью перейти на электромобили к 2030 году.

Новый гибридный двигатель V16 стал свидетельством приверженности Bugatti к инновациям и стремления к созданию самых быстрых и мощных автомобилей в мире. Преемник Chiron, безусловно, будет исключительно мощным автомобилем, который станет вершиной инженерного искусства и дизайна.